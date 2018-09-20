Кыргызстан: фотоэссе о жизни современных кочевников

Лето закончилось, и семья Арсаналиевых разбирает свои юрты, готовясь отогнать свои отары овец и коз на зимовья в долину.

Ежегодная кочевка начинается в июне, когда Арсаналиевы покидают свой глинобитный дом в селении Аккыя в центральной части Кыргызстана, чтобы перегнать скот на тучные высокогорные пастбища вокруг озера Сон-Куль, как это делали до них бесчисленные предыдущие поколения кочевников, каждый год раскидывавших свои юрты в этом жайлоо.

Во время перекочевки они сначала останавливаются примерно на полтора месяца в лесистой долине к северу от Аккыи. Братья Мырлан (29 лет) и Мырбек (20 лет) гонят скот верхом, что занимает около 24 часов. Остальные члены семьи добираются до места на своей старенькой «Ниве» за два часа.





Мырбек прилег отдохнуть: он весь день собирал дрова в небольшом лесу возле этого промежуточного жайлоо.





Мырлан и Мырбек играют в карты после долгого дня.





Братья возят пресную воду на «Ниве».



Мужчина из соседнего стойбища приехал с сыном купить овец у Арсаналиевых.





Хотя многие кыргызы уехали в города в поисках лучшей жизни, полукочевые пастухи, кочующие со своим скотом между летними горными пастбищами и зимовками в долинах, по-прежнему не редкость.





Замир Арсаналиев, его сын Мырбек и десятилетний внук Тарастан метят смолой овец и коз из семейного стада.





В июле семья перекочевывает в окрестности озера Сон-Куль, раскинувшегося на высоте 3 тыс метров над уровнем моря.





Друзья из соседнего стойбища помогают Арсаналиевым установить юрты на летних пастбищах в окрестностях озера Сон-Куль. У Арсаналиевых есть традиционные кыргызские юрты с деревянными рамами и более дешевые китайские юрты с металлическими рамами.

Мальчики играют, пока взрослые собирают юрты в стойбище Арсаналиевых.

К приезду ветеринара зарезали барашка.

Семья готовит угощение к приезду гостей.

Люди трудятся от восхода до заката. Мырлан и Мырбек ухаживают за скотом, а их мать руководит работой невесток, проводящих большую часть дня за приготовлением пищи, уборкой и уходом за детьми.

Глава семьи Замир с другом из соседнего стойбища собирают одну из юрт Арсаналиевых.

Гостей из соседнего стойбища угощают свежей бараниной. Людям отводят места за столом и подают еду согласно закрепленному традицией порядку, зависящему от возраста и пола человека, а также того, сколько у него детей.

Замир смотрит за стадами своей семьи ранним утром. Погода в горах непредсказуема: ясное небо может быстро смениться грозой с градом. В течение дня температура может подняться выше 35 градусов, а затем упасть ниже нуля.

Мырбек перед сном читает учебник немецкого при свете фонаря. Он надеется когда-нибудь найти работу в сфере туризма.

Арсаналиевы проезжают на своей «Ниве» мимо стада другого пастуха.

Арсаналиевы сидят в своей старенькой «Ниве» пока старшие сыновья чинят карбюратор.

Грозовые тучи над домом Арсаналиевых в селении Аккыя Нарынской области.