Кыргызстан: феминистская песня вызвала одобрение и угрозы смерти

Феминистский манифест девятнадцатилетней кыргызской студентки возобновил дебаты о правах женщин в Кыргызстане. Реакции разнились: от кампании в поддержку в социальных сетях до угроз убийства, утверждает певица.

Песня на кыргызском языке под названием «Кыз» («Девушка») была выпущена около двух месяцев назад, но видео появилось только 13 сентября. Хотя Зере Асылбек, выступающая под сценическим именем Зере, вскоре удалила его со своего YouTube-канала, ролик к этому времени уже перепостили на другом канале, специализирующемся на кыргызской музыке. Видео быстро стало вирусным.

В песне Зере призывает построить будущее, в котором социальные нормы будут не такими жесткими, и люди будут уважать уникальность друг друга:

Вот бы пришли времена,

Когда не указывают, как жить.

Не говорят: «Сделай так», «Так не делай».

Почему я должна быть такой, как хочешь ты и остальные?

Я – человек, и у меня есть свобода слова.

Где твое уважение ко мне?

Я тебя уважаю.

Уважай и ты меня.

Я и ты – мы вместе.

Пойдем жаным (дорогой-ая) вместе со мной.

И создадим мы свою свободу вокруг.

В клипе Зере и несколько молодых девушек, одетых в длинные белые и черные платья, стоят на фоне захватывающе красивого горного пейзажа Тянь-Шаня. Они прыгают в воду и выходят из нее в современных образах: одна в традиционном наряде и с покрытой головой, вторая в купальнике, третья в хиджабе, и четвертая в джинсах и с короткими синими волосами.

«Мы все разные. Нельзя делать выводы и делить в два лагеря, – сказала певица 18 сентября в интервью изданию Sheisnomad, – а это любят делать, особенно относительно девушек – по внешнему виду, манере одеваться и выглядеть». Зере – студентка, она также ведет YouTube-канал, на котором выкладывает уроки английского языка для детей.

Вода в клипе, объясняет девушка, символизирует мнения и осуждения.

«Почти всех девушек в нашей стране каждодневно стыдят, мы постоянно слышим замечания и непрошенные советы. Главное – не утонуть в чужом мнении, общепринятых стандартах, не потерять себя».

Посыл Зере вызвал резонанс в консервативном Кыргызстане, большинство жителей которого исповедуют ислам. Женщины здесь постоянно страдают от дискриминации, домашнего насилия и похищений с последующим браком по принуждению. В последние годы местные законодатели рассматривали проекты законов, согласно которым женщинам было бы запрещено выезжать за границу без сопровождения или носить юбки в офисе. В то же время депутаты отказываются ввести запрет на браки с несовершеннолетними.

«Решила написать про то, что волнует меня больше всего в данный момент. А это свобода женщин и людей в целом. Во мне всегда было это чувство протеста, ответственности за все происходящее вокруг меня», – рассказала Зере в интервью, добавив, что ее глубоко задело убийство Бурулай Турдаалы кызы, произошедшее в мае этого года. Двадцатилетняя девушка погибла от ножевых ранений, нанесенных похитителем, с которым ее поместили в одну камеру в милицейском участке.

Но общественный резонанс вызывает не смысл песни Зере. Главной причиной раздражения и угроз оказался ее внешний вид. В клипе ее губы накрашены яркой красной помадой, а одета она в короткую юбку и черный пиджак, под которым виден только фиолетовый кружевной бюстгальтер.

«Если ты не удалишь видео и не принесешь извинения кыргызскому народу, то мы скоро тебя убьем. Это будет первый и последний раз», – написал ей в личные сообщения Instagram пользователь @bespredel__kg. «Я с радостью присоединюсь и отрежу тебе голову», – добавляет другой пользователь социальной сети под ником @ddjumabaev.

В знак поддержки некоторые женщины начали ставить в фото профиля в Facebook свои фотографии в бюстгальтерах.

Отец Зере, Асылбек Жоодонбеков, также выразил свою поддержку. Он заявил, что хоть и не доволен тем, что его дочь открыто выступает в нижнем белье, он будет защищать ее право на самовыражение и требует проявлять к ней уважение.

«Некоторые люди спрашивают меня: «Эта уродина твоя дочь? Как ты, преподаватель, можешь иметь такую дочь? – пишет в Facebook ее отец, работающий учителем, – Да, Зере – моя дочь. Свободомыслящая дочь свободного Кыргызстана».