Французский президент для Грузии

Грузия очень скоро может избрать первую в своей истории женщину-президента, если поддерживаемая элитой кандидат Саломе Зурабишвили сможет, в буквальном смысле, следить за своим языком.

Поддержка со стороны правящей партии «Грузинская мечта» делает бывшую сотрудницу французского МИДа сильным кандидатом на выборах, назначенных на 28 октября, но ее кандидатура вызывает жаркие споры. Ее противники выкладывают в социальных сетях видео, на которых морщась поедают перцы чили, одновременно выступая против выдвижения Зурабишвили.

Сопротивление кандидатуре Зурабишвили частично объясняется разделяемым многими мнением о том, что грузинский президент должен идеально говорить по-грузински. Между тем Зурабишвили родилась в Париже, в семье грузинских эмигрантов, из-за чего частенько делает нелепые ошибки.

Например, во время предвыборной поездки в прошлом месяце, она сказала, что красота Грузии «позволяет вставлять что угодно и куда угодно», добавив, что иностранцы очень это ценят. На самом деле она хотела сказать, что Грузия – отличное место для археологических раскопок, и страна должна начать популяризировать свою древнюю историю, чтобы привлечь ценителей культуры и искусства со всего мира.

Такие заявления становятся поводом для шуток, но некоторым грузинам не очень весело: «Президент Грузии должен уметь говорить на грузинском, и точка!», – написала на прошлой неделе в своем Facebook общественный деятель Тако Чарквиани.

Зурабишвили отмахнулась от обвинений формалистов: «Многие считают, что мой грузинский оставляет желать лучшего, но это не имеет значения» – сказала кандидат 12-го сентября в попытке переключить внимание на свою политическую программу, включающую в себя большие обещания по поводу демократии и европейских идеалов. Она также напомнила, что не училась в Грузии, а получила образование в парижском Институте политических исследований и нью-йоркском Колумбийском университете, из-за чего не в совершенстве говорит по-грузински.

Большую часть жизни Зурабишвили проработала во французском МИДе, пока в 2004 году не заняла пост министра иностранных дел Грузии в правительстве Михаила Саакашвили, став первой женщиной на этой должности. Через год она была уволена и стала активным критиком Саакашвили, в конце концов присоединившись к противостоявшей ему и ныне правящей «Грузинской мечте».

Некоторые грузины могли бы простить Зурабишвили плохое владение языком, но она также часто подвергается критике за оторванность от реальной жизни. «Эта женщина – адская смесь из грузинской провинциальности и французского высокомерия», – заявил на прошлой неделе другой кандидат в президенты Григол Вашадзе.

Скромность нелегко дается потомственной грузинской аристократке Зурабишвили. «У меня отняли президентство», – говорила она во 2013-м году во время неудачного выдвижения своей кандидатуры на пост президента Грузии.

Но наиболее скандальными оказались ее оценки Грузино-российской войны 2008 года.

О том, кто начал так называемую «Пятидневную войну» с Россией в августе 2008 года, было написано многое. В годовщину начала боевых действий в прошлом месяце Зурабишвили совершила промах, обвинив в первом выстреле грузинскую сторону, хотя позже и добавила, что он был спровоцирован Россией.

Зурабишвили проявила себя в деле борьбы с Россией: в качестве министра иностранных дел она участвовала в переговорах о выводе российских войск, за что снискала славу героини, в том числе среди некоторых из своих нынешних критиков. Но люди быстро обо всем забывают.

Чтобы поднять волну протеста, директор влиятельного оппозиционного телеканала «Рустави-2» придумал флешмоб с перцами: «Снимайте на видео как вы едите перцы чили и ругаете Саломе [Зурабишвили]», – сказал в эфире Ника Гварамия, откусывая от красного перца.

«Наша судьба, судьба нашей страны будет такой же горькой – у меня во рту сейчас происходит настоящая катастрофа – если мы выберем Саломе Зурабишвили президентом», – говорит в видео заметно покрасневший Гварамия. Некоторые грузины решили поучаствовать в акции.

Другая причина для недовольства Зурабишвили – ее близость к главе правящей партии, миллиардеру Бидзине Иванишвили. Скептики сомневаются в независимости Зурабишвили как кандидата.

Но связь с Иванишвили может также сыграть ей на руку. Грядущие выборы рассматриваются большинством как референдум по поводу доверия ему и его партии «Грузинская мечта», и ожидается, что сторонники Иванишвили поддержат его кандидата. По данным опроса, результаты которого были опубликованы 1 августа, т.е. до выдвижения Зурабишвили, гипотетический кандидат, поддержанный «Грузинской мечтой», получит на этих выборах больше всего голосов избирателей.

Иванишвили и его партия, тем временем, продолжают настаивать на том, что, несмотря на их поддержку, Зурабишвили – независимый кандидат. «Это утверждение – сродни спектаклю в провинциальном театре, – говорит политолог Гия Хухашвили. – Все знают, что это спектакль, но все равно идут посмотреть, потому что других развлечений в городке нет».