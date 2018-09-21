Казахстан: суд вынес обвинительный приговор по делу о Telegram

Суд в Казахстане приговорил к трем годам тюремного заключения отца четверых детей по обвинению в «разжигании социальной розни» через Telegram и распространении антигосударственных листовок.

Приговор должен послужить «уроком» для граждан, придерживающихся оппозиционных взглядов, продемонстрировав готовность государства бросить за решетку любого даже за обмен сообщениями в интернете.

В своем последнем слове, за два дня до объявления приговора 20-го сентября, сорокачетырехлетний Абловас Джумаев заплакал, рассказывая о своей тяжелой жизни. За два дня до этого отец Джумаева скончался от сердечного приступа.

«Там, где я живу, нет дорог, мы пьем воду из колодца. Я говорил об этой ситуации. Люди недовольны. Но простые люди не могут об этом сказать, они боятся», – описывал ситуацию в родной Мангистауской области Джумаев.

Во время заседания он начал рассказывать о жалобах местных полицейских на низкие зарплаты, после чего заплакал, сообщает Радио Азаттык, казахская служба РС/РСЕ.

На следующей неделе начнутся заседания по делу жены Джумаева Айгуль Акберди. Причем предъявленные ей обвинения еще более серьезны.

Обвинение в отношении Джумаева строилось на нарушении двух статей – «разжигание социальной розни» с использованием Telegram и «распространение листовок» с «призывами к свержению государственного строя».

Его адвокат Жанаргуль Сундеткалиева сказала, что наиболее тяжкие обвинения связаны с высказываниями Джумаева в Telegram. В мессенджере он писал, что семидесятивосьмилетний президент Нурсултан Назарбаев назначил главой мангистауского МВД человека из собственного клана, родом из юго-восточного Казахстана, чтобы предотвратить антиправительственные протесты в неспокойном регионе. Это было приравнено к «разжиганию ненависти к социальной группе».

Джумаев признался в написании поста, но отрицает, что когда-либо занимался распространением листовок. Он утверждает, что они были подброшены в его машину полицейскими.

Несмотря на обширные залежи нефти, экономика западного Казахстана находится в упадке. В этой части страны продвигаемое Назарбаевым видение идеи национального единства приживается с наибольшим трудом.

Джумаев был единственным кормильцем в молодой семье, с трудом выплачивающей долги. Суд также предписал ему компенсировать государству расходы на экспертизу в размере $500, что стало еще одним ударом по семейном бюджету. Сундеткалиева рассказала Eurasianet.org, что судья Аралбай Нагашибаев отказался от экспертов со стороны защиты, «которые бы помогли доказать, что мой клиент невиновен».

Нагашибаев уже давно стал спорной фигурой в области. Он был судьей по делу нефтяников, обвиненных в организации беспорядков в Жанаозене в декабре 2011 года. Эти события унесли жизни более десятка людей. Несмотря на то, что большинство людей погибли по вине полицейских, устроивших беспорядочную стрельбу, более тяжкие наказания получили бастовавшие рабочие.

Сундеткалиева сказала, что Джумаев будет подавать апелляцию, но призналась, что ожидала примерно такого приговора, потому что «это тот самый разряд дел».

Почти нет сомнений в том, что дело дошло до суда потому, что Джумаев сделал пост в Telegram-чате, аффилированном с запрещенным политическим движением сбежавшего из Казахстана Мухтара Аблязова, давно ставшего бельмом на глазу у местных властей.

В марте суд объявил движение «Демократический выбор Казахстана» (ДВК) экстремистской организацией. В результате любые, даже малосерьезные связи с его оппозиционной политической деятельностью стали еще более опасными.

Тридцативосьмилетней Акберди предъявлены еще более серьезные обвинения в том, что она превозносила идею о революции в том же самом Telegram-чате, связанном с ДВК. Джумаева обвиняют в том же, но он якобы делал это через распространение листовок, а Telegram приравнивается к СМИ, поэтому его использование является отягчающим обстоятельством.

На фоне и без того мрачного общественного настроения решение отправить мать четырех детей в тюрьму и развалить семью будет выглядеть очень плохо. Но понимает ли это Астана, и есть ли ей вообще до этого дело, остается неясным.