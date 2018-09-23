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Таджикистан

Взгляд на «виноградную столицу Таджикистана»

Страна некогда славилась своим виноделием.

Фото Нозима Каландарова Sep 23, 2018
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Работник осматривает виноград сорта «Победа». (Все фото Нозима Каландарова)

Город Турсунзода, расположенный в 50 километрах к западу от Душанбе, часто называют «виноградной столицей Таджикистана».

Подъезжающих к городу встречают гнущиеся под тяжестью плодов лозы. В селении Янгибог под Турсунзодой сезон сбора урожая начинается в конце июля и длится несколько недель. Там выращивают столовый виноград, предназначенный для употребления в свежем виде и непригодный для производства вина, включая такие сорта как «Победа», «Дамский пальчик» и «Хусайне». Обилие солнца придает таджикскому винограду отличительный сладкий вкус. 

Виноградники требуют круглогодичного ухода. В феврале обрезают лозы. Удобрение почвы и борьба с сельскохозяйственными вредителями не прекращаются до момента сбора урожая. 

Виноградарство в Таджикистане развивается медленно. В прошлом году урожай составил 229 тыс тонн, что лишь на 14 тыс больше чем годом ранее. Также в 2017 году на 7 тыс тонн вырос объем экспорта, достигнув 20 тыс тонн на общую сумму в скоромные $4 млн. Традиционными экспортными направлениями являются Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Россия и Беларусь. В прошлом году импортировать таджикский виноград стали также Узбекистан и Объединенные Арабские Эмираты. 

«За весь 2017 года мы экспортировали в Узбекистан 34 тонны. После открытия путей [между двумя странами] в 2018 году мы ожидаем роста экспорта в несколько раз», – сказал представитель Агентства по статистике. 

При этом мало кому известно, что Таджикистан некогда славился своим виноделием. Как сказал изданию «Азия-Плюс» в прошлом году бывший министр пищевой промышленности Таджикистана Икром Курбанов, в советские времена здесь производили 6 млн декалитров вина в год, причем примерно 2 млн декалитров оставалось в республике для внутреннего потребления. 

Сегодня, как скорбно отметило издание «Азия-Плюс» в своем репортаже о состоянии винодельческого сектора, вино в Таджикистане практически не производят. А то, что все-таки делается, не отличается высоким качеством и не отвечает экспортным стандартам. 

В Янгибоге виноградари стараются застраховаться от капризов погоды, выращивая три сорта винограда – скороспелый, средний и поздний. Таким образом, погода может уничтожить часть винограда, но не весь урожай.   

Сбор винограда позволяет живущим вблизи виноградников сельским жителям заработать малую, но столь нужную толику денег. Сбор урожая начинается в пять утра. Сейчас этим занимаются в основном женщины. На протяжении примерно трех-четырех месяцев этот вид деятельности позволяет сборщикам зарабатывать 30-40 сомони (около $5) в день. 

Нозим Каландаров является фотографом из Душанбе.

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Взгляд на «виноградную столицу Таджикистана»

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Работник осматривает виноград сорта «Победа». (Все фото Нозима Каландарова)

Сбор урожая. На горизонте виден Таджикский алюминиевый завод.

Виноград сорта «Хусайне».

Водитель из Оша (Кыргызстан) помогает грузить ящики с виноградом себе в машину.

Работник увозит на тракторе ящики с урожаем.

Сбор урожая.

Виноград сорта «Хусайне» пакуют в коробки.

Работники собирают урожай винограда сорта «Хусайне».

Работник собирает виноград.

Обилие солнца придает таджикскому винограду отличительный сладкий вкус.

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