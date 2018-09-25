Ереван вынес вотум доверия Пашиняну

Политический блок, связанный с премьер-министром Николом Пашиняном, одержал убедительную победу на муниципальных выборах в Ереване. Это было первое голосование с тех пор как Пашинян пришел к власти этой весной, пообещав реформировать коррумпированную избирательную систему Армении. Результаты, судя по всему, оказались честными, а также продемонстрировали значительную удовлетворенность граждан работой Пашиняна.

После подсчета 43% голосов блок союзников Пашиняна «Мой шаг» набирает более 81% поддержки на прошедших 23 сентября выборах.

Таким образом бывший актер, а ныне политический активист Айк Марутян, претендующий на кресло мэра столицы, займет этот пост без дополнительного голосования городского совета.

Также в новоизбранный городской совет прошли партия «Процветающая Армения» олигарха Гагика Царукяна, набравшая 7% голосов, и союз «Свет» (также состоящий из сторонников Пашиняна), получивший 5%.

Кресло мэра Еревана пустует с июля, когда на фоне длительных акций протеста и обвинений в коррупции его покинул Тарон Маргарян, крайне непопулярный член ранее правившей Республиканской партии Армении.

После публикации предварительных результатов Марутян написал у себя в Facebook: «Спасибо за ваше доверие. Я буду работать каждый день, каждый час, каждую минуту и каждую секунду, чтобы превратить Ереван в город нашей мечты».

По данным ЦИК, явка на выборах составила всего 44%, что лишь немногим превышает показатель муниципальных выборов 2017 года, когда она находилась на уровне 41%.

Выборы прошли после вступления в силу нового закона, запрещающего покупку голосов – достаточно распространенную практику в период правления Сержа Саргсяна. Даниел Иоаннисян, глава НКО «Независимый наблюдатель», являющейся одной из крупнейших организаций, занимающихся мониторингом выборов, заявил, что были зафиксированы лишь незначительные нарушения: «Мы не получали звонков о серьезных нарушениях, но были сообщения о том, что людей свозили к местам голосования на микроавтобусах или предлагали взятки». Другой наблюдатель, Левон Барсегян, сказал, что количество нарушений по сравнению с предыдущими выборами упало в «четыре-пять раз». Иоаннисян и Барсегян открыто поддерживают Пашиняна и его новое правительство.

После ошеломляющей победы в Ереване Пашинян предложил перенести на более ранний срок дату парламентских выборов, для которых муниципальные более своего рода репетицией: «Был настрой на то, чтобы провести выборы до июня следующего года, но … мы должны провести выборы раньше, чтобы как можно раньше начать процесс восстановления экономики», – заявил премьер на следующий после выборов день.

По его словам, произошедшие в результате «Бархатной революции» перемены невозможно повернуть вспять: «Это означает, что тщетны все те утверждения и разговоры о том, что некие силы способны совершить контрреволюцию. Это невозможно, и сегодня это было зафиксировано также результатами выборов».

Результаты оказались серьезным разочарованием для «Процветающей Армении», которая долго являлась второй силой после Республиканской партии и которая, как предполагалось, была единственной в стране партией, способной бросить вызов Пашиняну. Согласно данным расследовательского журналистского проекта Hetq, «Процветающая Армения» потратила на эти выборы больше всех участвовавших 12 партий.

«Категорически отвергая опасный подход разделения общества на черное и белое, «Процветающая Армения» признает результаты выборов и поздравляет союз «Мой шаг», – говорится в опубликованном после объявления результатов выборов пресс-релизе партии. – Я также благодарю свою команду за компетентный и достойный бой. Надеемся, что все обещанные жителям Еревана проекты станут реальностью».

Другая традиционно сильная оппозиционная сила, Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», набрала менее 2% голосов и не прошла в городской совет.

Республиканская партия даже не стала выдвигать кандидатов.

Уверенная победа, тем не менее, «представляет собой вызов» для Пашиняна и его команды, написала в своем Twitter Анаит Ширинян, живущая в Ереване аналитик организации Chatham House: «Это предполагает наличие огромной ответственности и необходимости не разочаровать. Также очевидно, что в ближайшем будущем у них не будет конкурентов, поэтому им необходимо следить за собой и не позволять, чтобы власть ударила им в голову».

«Может, голосование в Ереване и доказало, что беспокойство о контрреволюции преувеличено, но никуда не делись многие риски и неопределенность во внутренней и внешней политике, поэтому внеочередные парламентские выборы, вероятно, пройдут ранее, чем планировалось – до конца этого года», – добавила Шаринян.