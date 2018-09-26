Армения: внесистемная оппозиция переходит к парламентской борьбе

Несмотря на репутацию радикалов, которой члены «Сасна црер» пользуются в либеральных кругах, лидер группы Жирайр Сефилян выделяется подчеркнуто сдержанным образом на эксцентричной армянской политической сцене.

Премьер-министр Никол Пашинян, молодой демократ, недавно пригрозил бить оппонентов об стену. Лидер второй по численности парламентской фракции, чемпион мира по армрестлингу, олигарх Гагик Царукян содержит частный зоопарк со львами. Председатель его партии Наира Зограбян выступила с трибуны парламента в платье Dolce & Gabbana с принтом с пастой фарфалле. В Армении политика — среди самых популярных массовых развлечений, наравне c футболом и болливудскими сериалами.

Аскетичная фигура Сефиляна кажется исключением на этом фоне. В прошлом боевой офицер и один из лидеров внесистемной оппозиции, он возглавляет новоучрежденную политическую партию «Сасна црер». Название партии отсылает к наследию одного из главных кризисов современной армянской истории, когда группа единомышленников Сефиляна, назвавшихся «Сасна црер», захватила полицейский участок на окраине Еревана; в результате погибли три сотрудника полиции.

Вопреки ассоциациям с вооруженным восстанием, в общении Сефилян производит впечатление спокойного и задумчивого человека. Он излагает мысли в мягкой, интеллигентной манере. За пределами телестудий, где он появляется исключительно в костюме и белой рубашке, непритязательный внешний вид политика намекает на полное равнодушие к вопросам стиля.

Во время телевизионных интервью палитра эмоций Сефиляна неизменно варьируется между двумя полутонами. С серьезным, сосредоточенным видом, но никогда не повышая голос, он обрушивается на режимы двух бывших президентов (и своих заклятых врагов) — Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Когда ведущие задают неудобные вопросы о его собственных взглядах и планах, он отвечает с иронической полуулыбкой.

В планах у Сефиляна — оставить вооруженную борьбу в прошлом и участвовать в выборах. Учредительный съезд «Сасна црер» пройдет 29 сентября, и сразу после этого будут поданы документы на регистрацию партии. Рутинное на первый взгляд, это событие казалось невозможным еще несколько месяцев назад. Все изменилось в апреле, когда массовые протесты оборвали десятилетие правления Саргсяна и привели к власти Пашиняна.

Об уровне поддержки «Сасна црер» нет единого мнения. По оценкам Сефиляна и соратников, в популярности они уступают только Пашиняну и его партии «Гражданский договор». Они указывают на партийную кассу, растущую за счет микропожертвований, и на энтузиазм избирателей в регионах, о котором свидетельствует теплый прием, оказанный им недавно в городе Мартуни.

«Даже наши заклятые враги считают нас вторым номером», — сказал Гаро Егнукян, юрист и активист, входящий в организационный комитет «Сасна црер».

Но есть и скептики. Армянский политолог Микаэл Золян считает, что «они себя переоценивают». «Одно дело 2016 год, когда у них действительно была большая поддержка, другое дело — сейчас. Я не думаю, что в ближайшие время они могут рассчитывать на больше чем 5-10% [голосов]», — оценил Золян перспективы партии на грядущих парламентских выборах.

Однако превращение «Сасна црер» в политическую партию предвещает значительные перемены в политических процессах Армении, считает Золян. «Во-первых, гораздо лучше кооптировать радикалов в политическую систему, чем оставлять их вне этой системы, – сказал он. – Во-вторых, «Сасна црер» позиционируют себя как силу, которая выступает за суверенитет Армении, в том числе против России. И в этом отношении [их риторика] удобна Пашиняну, потому что уже наметился полюс пророссийских сил. Если не будет противовеса, то самому Пашиняну, возможно, придется идти на какие-то уступки Москве». Но с «Сасна црер» в парламенте, «Пашинян сможет позиционировать себя как центрист».

Карабахский политолог Рачья Арзуманян предсказывает схожий сценарий. Комментируя создание новой партии, он указал, что во время переговоров с Россией Пашинян сможет ссылаться на то, «что есть более радикальные политические силы», и это «дает будущему премьеру больше места для маневра».

«Он не будет обязан озвучивать радикальные оценки и подходы. Это будет делать «Сасна црер»», – написал Арзуманян на странице в Фeйсбуке.

От Бейрута до Карабаха

Сефилян родился в Бейруте в 1967 году и участвовал в гражданской войне в Ливане в рядах армянских отрядов самообороны. Сефилян говорит на западноармянском языке, диалекте потомков армян Османской империи, в то время как большинство населения Армении говорит на восточноармянском. Для уха ереванца речь Сефиляна звучит как техасское произношение в английском для британца. В качестве компромисса Сефилян ведет страницу в Фейсбуке на восточноармянском.

Сефилян впервые приехал в Армению в 1990 году в рядах добровольцев Армянской революционной федерации (АРФ) «Дашнакцутюн», националистической организации диаспоры. Он принял участие в разгоравшемся этническом конфликте в Нагорном Карабахе, и, используя полученный в Ливане боевой опыт, обучал местных новобранцев основам военного дела.

Армения фактически победила в Карабахской войне, и этот конфликт породил первое постсоветское поколение армянских политиков. Два бывших президента, Кочарян и Саргсян, начинали политическую карьеру в Карабахе. Даже глава Армянской апостольской церкви католикос Гарегин II, в то время молодой епископ, участвовал в сборе средств (и, согласно некоторым источникам, осуществлении поставок вооружения) для фронта.

Но если товарищи по оружию стремились во власть, опираясь на боевые заслуги, Сефилян продолжил борьбу, но на этот раз политическую. «Я никогда не хотел быть политиком. Я не получаю удовольствие от политики, — сказал Сефилян в интервью Eurasianet.org. – Но в какой-то момент я понял, что стране нужны в политике такие люди, как я».

В 1994 году Армения и Азербайджан заключили перемирие, и Сефилян вернулся в Бейрут. Вскоре первый президент Армении Левон Тер-Петросян запретил деятельность АРФ. Сефиляну, как и другим дашнакам, был закрыт въезд в страну. Он смог вернуться только в 1997-м. По возвращении он возглавил 6-й оборонительный батальон армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) и получил ранг подполковника.

На протяжении 1990-х и 2000-х годов политическое руководство в Ереване предпринимало попытки мирного урегулирования с Баку. Различные проекты включали в себя передачу Азербайджану части прилегающих к НКР районов, захваченных армянскими отрядами во время войны. Сефилян стал одним из главных противником этих планов и возглавил две общественные организации, «В защиту освобожденных территорий» и «Союз армянских добровольцев». Обе группы стремились блокировать любой компромисс по Карабаху. «Мы пошли на уступки Азербайджану в 1994-м, когда по его просьбе остановили наше наступление. В противном случае это государство бы уже развалилось», — заявлял Сефилян. Он координировал усилия по заселению спорных территорий армянами и пытался мобилизовать преимущественно армянское население Джавахетии, региона на юге Грузии.

Вместе с единомышленниками из числа националистически настроенных активистов в 2012 году Сефилян создал движение «Учредительный парламент». Участники движения устраивали мирные демонстрации в столице и регионах, требуя смены режима. Карабах оставался частью повестки, но Сефилян все чаще критиковал правительство Саргсяна, обвиняя его в коррупции и массовой фальсификации выборов. Власти отвечали репрессиями, и из последних двенадцати лет Сефилян провел в общей сложности три с половиной года в тюрьме.

Сторонник жесткой линии

В течение более десятилетия оппозиционной деятельности Сефилян последовательно выступал против силовых методов политической борьбы. Но годы ненасильственной активистской деятельности так и не принесли его движению значительной поддержки.

Все изменилось в 2016-м. В апреле того года эскалация конфликта в Карабахе унесла жизни 94 армянских военнослужащих, включая добровольцев и резервистов. Под контроль Азербайджана перешли около 800 гектаров территории — незначительная стратегически, но тяжелая психологическая потеря. Сефилян обвинил Саргсяна в попытке преуменьшить значение поражения. Президент назвал потерянные земли «не имеющими стратегического значения».

Саргсян ответил репрессиями. Сефилян был арестован и приговорен к более чем десяти годам тюрьмы по обвинению в подготовке захвата власти и нелегальном хранении оружия. Пашинян, в то время депутат парламента от оппозиции, назвал приговор незаконным, а Сефиляна — политзаключенным.

Месяц спустя вооруженная группа, состоящая из близких к Сефиляну ветеранов и активистов, захватила полицейский участок на окраине Еревана, выдвинут требование об отставке Саргсяна. Они называли себя «Сасна црер» («Сасунские храбрецы») в честь средневекового армянского эпоса. В результате захвата участка погибли трое полицейских. Автоматчики, однако, утверждают, что застрелили лишь одного сотрудника полиции, который, по их словам, первым открыл огонь. (На прошлой неделе, отец одного из двух других погибших заявил, что его сына убила полиция, а не «Сасна црер»).

Хотя члены группы утверждали, что действуют независимо от Сефиляна, они ассоциировались с ним и вели переговоры о его освобождении. В результате пострадали другие политики, сотрудничавшие с Сефиляном. «Это был слабый аргумент, и режим воспользовался поводом, чтобы меня арестовать, — рассказал в интервью Eurasianet.org Андриас Гукасян, входивший в коалицию с Сефиляном, а после революции основавший Конструктивную партию Армении.

Во время захвата участка Гукасян выступал на митингах в поддержку восставших. «Ереван показал, что наше общество поддерживает требования «Сасна црер», — сказал он во время одной из акций. – Они знаю, что делают и как делают. […] Не забывайте, кто они. Будьте спокойны, доверьтесь им. Я доверяю им».

Однако в интервью Гукасян выразил сожаление о прежних решениях. Вместе с диссидентом Паруйром Айрикяном и главой партии «Наследие» Раффи Ованнисяном он был в числе лидеров оппозиции, создавших альянс с Сефиляном для противодействия противоречивой конституционной реформе. Они договорились бороться исключительно мирными методами.

«Захват полицейской части был нарушением наших договоренностей», — сказал Гукасян. Он был арестован вскоре после выступления в поддержку «Сасна црер» и провел почти два года в заключении. «Национал-революционные силы ближневосточного типа всегда готовы пожертвовать собой — и другими», — добавил он.

Сефилян с гордостью отзывается о поступке своих соратников. Он уверен, что они будут оправданы судом, а их действия он квалифицирует как «восстание против тирании и угнетения», предусмотренное Всеобщей декларацией прав человека ООН. «Серж Саргсян виноват в кровопролитии. Эта трагедия произошла по вине выстроенного им репрессивного режима», — заявил он в недавнем интервью, отвечая на вопрос о жертвах тех событий.

Без компромиссов

С момента прихода Пашиняна к власти лидеры «Сасна црер» последовательно поддерживали новое правительство и предлагали сотрудничество. Но они также призывали Пашиняна приостановить действие конституции, распустить парламент и сформировать переходное правительство с их участием.

В сфере геополитики «Сасна црер» ставят целью запустить Armexit – «освобождение Армении от колониального владычества России» через выход из наднациональных организаций, в которых доминирует Москва, таких как Евразийский экономический союз и Организация Договора о коллективной безопасности. «Россия не может быть нашим стратегическим союзником. Мы не можем быть союзниками. Армяне должны понять это», — сказал Сефилян.

Вновь созданная партия выступает за альянс с Западом. Армения должна «стать союзником Соединенных Штатов и Запада, вернув себе историческую роль посредника с Ираном и всем регионом», писали четверо лидеров партии в 2017 году. При этом они высказались против членства в НАТО.

Что касается отношений с соседями, движение стоит на реваншистских позициях. Сефилян видит в границах армянского государства такие территории, как Нахичевань, анклав Азербайджана с некогда значительным армянским населением, и восточные области Турции (или «Западную Армению»), до геноцида 1915 года населенные этническими армянами.

По словам Сефиляна, речь идет о стратегическом видении, а не краткосрочной задаче, но прежние союзники интерпретируют его слова иначе. «Сасна црер» «не могут открыто агитировать за новые войны, поэтому они маскируют эту риторику, чтобы не выглядеть партией войны», — считает Гукасян.

««Сасна црер» укладываются в логику европейских популистских партий, которые порой сочетают элементы левых и националистских идеологий, но в целом являются правыми», — сказал ереванский политолог Золян.

Герой войны, нелегальный мигрант

Политическим амбициям Сефиляна препятствует важное обстоятельство — отсутствие у него армянского гражданства.

Гражданин Ливана по рождению, с 2003 года он, по его словам, несколько раз подавал на гражданство Армении, всякий раз получая отказ без объяснений. Ему было отказано и в виде на жительство, и формально он живет в Армении нелегально. Сефилян уверен, что в гражданстве ему отказывали, чтобы заставить уехать из Армении и затем запретить въезд. Так что он не покидал страну уже восемнадцать лет.

Сефилян вновь подал заявление на гражданство 1 августа. В своем заявлении он просит отменить решения предыдущих президентов и принять его в гражданство задним числом. «Армянские законы не предусматривают выдачу гражданства задним числом, но и не запрещают такую практику», — пояснил Егнукян.

Политическая карьера Сефиляна зависит от этого решения — в парламент могут избираться лица, последние четыре года являвшиеся гражданами Армении и на протяжении этого времени проживавшие в республике. Таким образом, любое решение по вопросу о его гражданстве будет иметь политические последствия. Особенно учитывая тот факт, что Пашинян недавно лично вручил армянские паспорта звездной семье канадцев армянского происхождения, актрисе Арсине Ханджян и режиссеру Атому Эгояну.

Не союзник, но и не соперник

Объединенные борьбой против режима, Пашинян и Сефилян неоднократно предпринимали попытки к сотрудничеству. В 2008 году, когда Пашинян возглавил общенациональный протест против фальсификации выборов, Сефилян поддержал движение в открытом письме из заключения. Но политики никогда не координировали свою деятельность.

«Сколько я помню, это всегда были уважительные отношения, — сказал Сефилян. — У нас не было публичных противоречий, наоборот, мы старались понять друг друга».

Когда противоречия возникали, они касались скорее формы, чем содержания, вспоминает Сефилян. «Перед нами были два варианта борьбы — через участие в выборах или через акции гражданского неповиновения, – отметил он. – Мы придерживались второго пути. Никол [Пашинян] пытался нас убедить, что нет, можно добиться перемен через выборы. Время показало, что акции неповиновения были единственным способом. К счастью, Никол оказался успешен [в руководстве акциями]».

Сефилян был освобожден под залог в июне. Поручителями выступили тринадцать депутатов, один из которых представляет партию Пашиняна. По словам Сефиляна, после освобождения он встретился с премьер-министром лишь однажды, и в нескольких случаях ему приходилось звонить помощникам главы правительства.

Из деятелей оппозиции, открыто поддержавших «Сасна црер», по крайней мере один получил высокую должность в новом правительстве. Давид Санасарян, выступавший на митингах в поддержку группы в июле 2016-го и затем проведший месяц в заключении, возглавляет Государственную контрольную службу Армении, надзорный орган в подчинении аппарата премьер-министра.

«У нас рабочие отношения [с премьер-министром], — сказал Сефилян. – Но нам бы хотелось углубить эти отношения. Мы должны держаться вместе до того, как будет избран новый, легитимный состав Национального собрания».

Он также выразил готовность войти в кабинет Пашиняна. «Мы готовы к активному участию», — сказал Сефилян, подчеркнув, что видит себя и соратников в силовом блоке: в руководстве армией, полицией и Службой национальной безопасности. Один из лидеров «Сасна црер», полковник Варужан Аветисян, с 1994 по 2013 год занимал различные должности в Министерстве обороны, в том числе служил заместителем главы Центра оборонной политики.

Пресс-секретарь партии «Гражданский договор», к которой принадлежит премьер-министр, в ответ на запрос Eurasianet.org написал, что «вопрос сотрудничества не обсуждался». По мнению автора статьи, вышедшей на сайте российского информагентства ТАСС, «вовлечение «Сасна црер» во властные структуры страны может обозначать открытый выпад в отношении России, чему и последует адекватная позиция официальной Москвы».

«Тот факт, что он не протянул руку сотрудничества, означает, что он боится конкуренции», — прокомментировал отсутствие реакции Пашиняна член оргкомитета «Сасна црер» Егнукян.

Премьер, в свою очередь, проявляет все меньше интереса к коалициям. Он не только не комментирует предложения о новых союзах, но обвиняет в контрреволюционных симпатиях даже своих партнеров по парламентской фракции. Те, в свою очередь, отвечают критикой и даже угрозами отозвать поддержку.

«Пашинян считает, что остальные политические лидеры — не того уровня фигуры, чтобы с ними договариваться, маргинальные персонажи», — сказал Карен Агекян, редактор интернет-альманаха об армянской политике Hamatext, в интервью Eurasianet.org.

Даже если премьер решит создать коалицию, Агекян считает приглашение «Сасна црер» крайне маловероятным. «Я не думаю, что из всех партий Никол [Пашинян] обопрется на них, по причине их явного антироссийского уклона», — сказал Агекян, добавив, что Пашинян обвиняет Кочаряна прежде всего в пролитии крови в 2008 году, и это делает противоречивым потенциальное сотрудничество с «Сасна црер».

Политолог Золян согласен с этой оценкой. «Я думаю, что перспектива сотрудничества [«Cасна црер»] с Пашиняном нереалистична, — считает Золян. — Пашинян мало что получит от такого сотрудничества».

Каким бы ни был ответ Пашиняна, «Сасна црер», по словам ее лидеров, планирует на годы вперед. Штаб-квартира партии в центре Еревана открыта для посетителей, создавая, по словам одного западного чиновника, ощущение, что она «как будто Смольный в 1917-м». В здании Смольного института располагался штаб большевиков перед Октябрьской революцией.