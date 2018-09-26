Казахстан и Кыргызстан: поло с козами на большом экране

Кок-бору, не обремененный особыми правилами вид спорта из Центральной Азии, в котором всадники борются за тушу козла, попал на большой экран благодаря кыргызскому режиссеру Руслану Акуну. Его последний проект переносит зрителя за кулисы этого самого брутального из спортивных состязаний.

Кок-бору, дальний родственник популярной в Афганистане и Таджикистане игры бузкаши – это активная и безудержная борьба между двумя командами наездников, которые должны удержать козлиную тушу и забросить ее в ворота команды соперника. Она сочетает в себе элементы борьбы и регбийной схватки, и требует от участников высокого мастерства наездника.

Фильм вышел в прокат 20 сентября под названием «Время стойких» в Казахстане и «Кок-бору» в Кыргызстане. Сюжет развивается по классической схеме, в которой обычные люди восстают против крупных шишек, и затрагивает такие остросоциальные темы, как коррупция, похищение невест и землевладение.

Акун наиболее известен благодаря своим фильмам «Салам, New York» 2013 года и «В поисках мамы» 2017-го. Закончив школу кино в США, он вернулся в Центральную Азию. Съемки последнего фильма проходили в Казахстане и Кыргызстане. Фильм подробно показывает брутальный спорт «для настоящих мужчин», в съемках были задействованы кыргызские лошади, реально участвующие в кок-бору.

Главный герой картины по имени Максат – талантливый игрок в кок-бору и капитан команды «Жалин» (пламя, кырг.), действующих национальных чемпионов. Он отказывается играть на раненой лошади и ссорится с владельцем команды. Его прогоняют из команды и он возвращается в свою родную деревню, где узнает, что китайские инвесторы хотят построить промышленное предприятие, несмотря на сопротивление местных жителей.

Жители деревни решают собрать свою собственную команду по кок-бору, чтобы добыть деньги на обжалование решения о постройке предприятия в суде. Они называют свою команду «Аманат» (что переводится с кыргызского как «сохранение», но также подразумевает чувство долга и моральной ответственности) и решают принять участие в национальном чемпионате.

В то время как команда уверенно идет к победе, Максату приходится сделать нелегкий выбор – гнаться за деньгами, чтобы помочь сестре, ставшей жертвой свадебного похищения, все еще широко распространенного в регионе, или следовать велению сердца и помочь родной деревне.

Фильм вышел в прокат на фоне роста международного интереса к этому традиционному виду спорта благодаря проведенным недавно в Кыргызстане третьим Всемирным играм кочевников. Как знать, возможно, картина поможет кок-бору стать еще более распространенным.