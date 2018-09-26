Россия: ослабление рубля разогнало инфляцию

Начавшееся в августе ослабление рубля подстегнуло инфляцию, признают и власти, и сторонние экономисты. Центробанк для смягчения роста цен впервые с 2014 года повысил ключевую ставку и временно приостановил закупку валюты правительством. Но цены все равно растут.

Дорожают, в основном, непродовольственные импортные товары, а также российская продукция с высокой долей импортных комплектующих — электроника, автомобили, парфюмерная продукция. Ситуация ухудшится в 2019 году, когда с января вырастет НДС. На 2% вероятно подорожают все товары, с которых уплачивается этот налог, а также с высокой долей вероятности — услуги ЖКХ.

Рост инфляции прерывает едва начавшийся в первом полугодии 2018 года процесс восстановления доходов населения и оживления на потребительском рынке. Торговые сети стараются замаскировать рост цен, искусственно занижая стоимость значимых для потребителей товаров, одновременно повышая цены на вторичные товары.

Рубль продолжает падать

Доллар США, по данным Центробанка, с начала августа к середине сентября вырос на 12,4% до почти 70 рублей, откатившись к концу месяца до 66 рублей. С учетом этого отката с начала 2018 года доллар вырос на 15,8%, без учета — на 22,8%.

Ослабление рубля в августе было связано с «новой волной оттока капитала» и планами США ввести дополнительные санкции в отношении России, говорится в непубличном отчете Минэкономразвития, на который ссылается агентство «Интерфакс».

В связи с обесценением рубля в правительстве обеспокоились возможным удорожанием товаров. Чтобы ограничить рост цен, Центробанк в сентябре впервые с 2014 года повысил ключевую ставку на четверть процента до 7,5% (по ней коммерческие банки кредитуются в ЦБ). Политика «таргетирования инфляции» Банка России, которую он продвигает с 2014 года, предполагает, что рост ключевой ставки замедляет рост цен. Хотя есть специалисты, которые считают, что такие меры, наоборот, способствуют инфляции, так как повышают стоимость кредитов для бизнеса и себестоимость производства.

Также ЦБ прекратил закупку иностранной валюты на Московской бирже, чтобы не способствовать ее дальнейшему росту. До сих пор, начиная с 2018 года, доходы от продажи нефти, превышающие заложенные в бюджете нефтяные цены, направлялись на закупку валюты для правительственных накоплений.

Девальвация подстегнула инфляцию

Одновременно с обесценением рубля произошло ускорение инфляции. По оценке Минэкономразвития, рост цен в августе составил 3,1% в сравнении с этим месяцем прошлого года (в июле рост составил 2,5%).

Ведомство утверждает, что «в значительной степени» августовский рост цен связан с «эффектом низкой базы прошлого года» (когда показатели, с которыми проводится сравнение, были слишком низкими), — в августе 2017 года наблюдалось снижение цен на 0,5%. Вклад обесценения рубля в инфляцию в августе 2018 года министерство оценивает в 0,1%, а с учетом распределенного по времени влияния курса валют на инфляцию (многие товары дорожают через несколько месяцев после обесценения рубля) — 2,9%.

Если не сравнивать рост цен с предыдущим годом, цены на товары и услуги в течение августа, по данным Росстата, выросли на 0,01% (то есть почти не изменились). Цифра практически совпадает с данными компании «Ромир», которая параллельно Росстату самостоятельно считает инфляцию. В то же время с начала года официальная инфляция составила 2,4%, а реальная, по данным «Ромира» — 3%. В частности, в июле реальный рост цен оказался в 5 раз выше официального.

Несмотря на это власти признают, что уже начался рост цен на непродовольственном рынке, где много импортных товаров и комплектующих. Больше всего подорожали автомобили, парфюмерно-косметическая продукция, моющие и чистящие средства, теле- и радиотовары, говорится в материалах ведомства.

Что дорожает

Торговые сети пытаются замаскировать инфляцию, искусственно сдерживая удорожание товаров, по которым население судит о ценах (хлеб, овощи и т. д.), параллельно поднимая цены на товары неповседневного спроса, сказал РБК макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

«Надо понимать, что средний чек ретейлеров с начала года вообще не растет. Если цены повысить сейчас, то выручка ретейлера упадет. Ретейлеру это не надо, поэтому он лучше возьмет часть издержек на себя, чем повысит цены», — считает он. Средний чек населения в магазинах, согласно данным «Ромира», действительно сокращается четвертый месяц подряд и в конце июля составил 496 рублей.

При этом рост цен на явно импортные товары виден невооруженным глазом. Например, средняя цена на компьютерный процессор Intel i5 Coffee Lake (которые производят и собирают в США) за апрель-сентябрь 2018 года выросла в российских магазинах на 35% до 18,4 тыс. рублей, следует из данных торговой площадки «Яндекс-маркет». При этом основной рост пришелся как раз на август (+1,3 тыс.) и сентябрь (+3,4 тыс.).

За полугодие цены на новые автомобили в России выросли на 5-10% — не только из-за девальвации рубля, но и в связи с ростом акцизов и утилизационного сбора, следует из опроса дилеров, проведенного «Газетой.ру». Многие иностранные автомобили массового спроса собирают на заводах под Петербургом, но составные части для сборки везут из-за границы.

Наименьшая цена (в самой бедной комплектации) на один из самых массовых в крупных городах автомобилей — Hyundai Solaris — в январе 2018 года составляла 624,9 тыс рублей, а конце сентября — 679,9 тыс, следует из истории российского сайта производителя.

Стиральные машины Siemens WS 10G140 в апреле-сентябре подорожали с 23,5 тыс до 25,3 тыс рублей, по данным «Яндекс-маркета». Основной рост пришелся на сентябрь (+1,3 тыс). Стиральные машины Siemens для российского рынка собираются и производятся в городе Стрельна под Петербургом, но 50% комплектующих — импортные, следует из слов Алии Клинг, руководителя отдела корпоративных коммуникаций ООО «БСХ Бытовая техника» (российское представительство немецкой компании Bosch-Siemens), на которые ссылается издание Ferra.ru.

Что будет дальше

Согласно прогнозу инвестиционной компании «Доходъ», монетарные факторы (связанные с оборотом денежной массы и инфляционными ожиданиями населения) сделают вклад в инфляцию на уровне 3,3% по итогам 2018 года, еще 1,6% принесет рост доллара, рост мировых цен на товарных рынках (нефть, сталь, зерно, удобрения) добавит 0,5%.

В результате по итогам 2018 года инфляция составит 5,4%, считают в компании. Это выше ожиданий Минэкономразвития, даже с учетом того, что они изменились в связи с ростом доллара в августе (прогноз был повышен с 3,1% до 3,4%).

С начала 2019 года к причинам роста цен прибавиться еще одна — увеличение НДС с 18% до 20%. В совокупности с обесценением рубля инфляция по итогам 2019 года может составить 6,4-7%, считают в компании «Доходъ».

В частности, в 2019 году при сохранении нынешнего курса доллара (66,1 рубля) на 5-10% подорожает одежда и обувь в бюджетном сегменте, на 10-20% — в премиальном, сказала РБК гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

«Несмотря на то что розничные операторы до минимума сжимают свою маржу, «оттягивают» момент переоценки товара и стараются максимально «завуалировать» рост цен, чтобы не потерять покупателей, ослабление рубля и рост НДС неизбежно приведут к росту себестоимости коллекций в 2019 году. И поскольку бизнес не может работать в ущерб себе, аналогичный по качеству товар в следующем сезоне неизбежно вырастет в цене», — считает она.

Согласно наблюдениям ВШЭ, в первой половине 2018 года произошло оживление на рынке потребительских товаров, связанное с ростом доходов населения и потребительского кредитования. Произошедшее тогда замедление роста цен стало одним из факторов смягчения социального неравенства и сохранения покупательной способности доходов наименее социально защищенных слоев населения, говорится в обзоре.

Но теперь даже небольшое повышение инфляции «может прервать едва начавшийся процесс восстановления доходов населения и расходов региональных бюджетов», считают в ВШЭ. «В условиях объективного роста волатильности [изменчивости] курсовой динамики и общепризнанного ухудшения краткосрочных перспектив экономического роста сохранение стабильной инфляции в качестве «номинального якоря» представляется важным», — говорится в обзоре.