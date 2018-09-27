Узбекистан: Как быть с принудительным трудом на хлопковых полях?

Решение Министерства труда США удалить Узбекистан из черного списка производителей хлопка, применяющих детский труд, значительно приподняло настроение в этой центральноазиатской стране.

На фоне этого решения, опубликованного в докладе американского Минтруда на прошлой неделе, Министерство внешней торговли Узбекистана сделало ряд оптимистичных прогнозов.

«Это решение положительно повлияет на имидж Узбекистана на мировой арене и откроет пути для возможной кооперации с ведущими зарубежными брендами в текстильной промышленности (Gucci, Louis Vuitton, H&M, OGGI, Adidas, Nike и др.). Также это создаст новые возможности для наращивания экспорта текстильной продукции на рынки развитых стран, в частности, в страны ЕС, Северной Америки и Японии», – отметили в узбекском министерстве.

Учитывая, что в последнее десятилетие Узбекистан сталкивался со все более ужесточавшимися санкциями в отношении хлопкового экспорта страны, последние события являются вполне понятным поводом для радости. Однако правозащитные организации предупреждают, что не следует успокаиваться и что впереди еще много работы по искоренению принудительного труда.

Независимые проверки ситуации на полях во время идущего сейчас сезона сбора хлопка оставили правозащитникам и Международной организации труда (МОТ).

В середине сентября свыше десятка активистов-правозащитников собрались в одной из гостиниц Ташкента на мероприятие под эгидой МОТ, посвященное обсуждению этой проблемы. Еще пару лет назад подобное трудно было себе представить. Среди участников мероприятия, вошедших в правительственный координационный совет по проблеме принудительного труда, были известные фигуры маленького и все еще переживающего непростые времена правозащитного сообщества Узбекистана, включая Елену Урлаеву и Шухрата Ганиева.

Одной из обсужденных тем было точное определение понятия «принудительный труд». Следует ли рассматривать только открытое запугивание и угрозы? Или психологическое давление тоже следует принимать в расчет? Позиции сторон по этому вопросу не совпали, что делает развернутую в этом году кампанию по проведению проверок на хлопковых полях примечательной.

«Собравшиеся здесь сегодня люди примут участие в […] мониторинге в этом году. Это очень значительное событие, которое стало логическим продолжением диалога, поддерживавшегося с правительством с 2017 года», – сказал Eurasianet.org на полях мероприятия Йонас Аструп, старший технический советник МОТ в Ташкенте.

Оценку масштабов использования принудительного труда в Узбекистане осложняет фактор существования в стране традиции совместного безвозмездного труда на благо общины (хашар), а также моральные нормы в обществе. Хашар и андиша являются широко распространенными инструментами мобилизации рабочей силы для тех или иных краткосрочных проектов.

Правозащитники не ожидают, что работа по мониторингу на полях в этом году будет простой, но тот факт, что они смогут работать открыто, без риска попасть под арест, все-таки облегчит их задачу.

«Сейчас существует политическая воля искоренить принудительный труд», – сказал Eurasianet.org Шухрат Ганиев, председатель бухарского Гуманитарного правового центра.

МОТ сообщает о планах опросить в этом году с 11 тыс людей в рамках кампании по мониторингу, что значительно больше показателей 2017 года (4 тыс).

В дополнение к совместным группам, состоящим из узбекских активистов и представителей МОТ, власти разработали собственные механизмы наблюдения за процессом. Минтруда РУ собрало команду из 300 инспекторов, а также открыло горячую линию и канал в Telegram, при помощи которых можно сообщить о нарушениях.

18 сентября Минтруд сообщил, что за предыдущую неделю было зарегистрировано 110 жалоб по всей стране. В одном из упомянутых министерством примеров Хабибулло Зокиров, чиновник в Наманганской области, заставил работников подписать письма о том, что они добровольно согласились выехать на сбор хлопка. В результате чиновника оштрафовали на 185 тыс сумов ($23).

По словам Аструпа, министр труда заверил его, что МОТ получит полный доступ к собираемой правительством при помощи этих механизмов информации.

«Он сказал: «Я не могу гарантировать, что в этом году не будет случаев использования принудительного труда, но я могу гарантировать, – я даю Вам личные гарантии, – что каждый случай, о котором будет сообщено через созданные механизмы обратной связи, будет расследован»», – сказал Аструп, цитируя обещание министра.

Между тем критике подвергается и сама МОТ.

В прошлом месяце расположенная в Великобритании организация «Инициатива по борьбе с коррупцией и в защиту прав человека» (CHRI) опубликовала доклад, в котором раскритиковала методологию и методы анализа данных, применяемые МОТ в Узбекистане.

«Одним из самых значительных источников озабоченности для исследователей CHRI было отсутствие в отчете МОТ о хлопкоуборочном сезоне 2017 года упоминаний об уязвимости участников, которые могли стать жертвами [организованного государством труда], создаваемых этим сложностей для проведения исследований, а также трудностях, связанных с организацией эффективной работы на местах в глубоко авторитарной стране, где слежка, произвольные аресты, пытки и репрессии являются для граждан повседневными реалиями жизни», – говорится в опубликованном 18 сентября заявлении авторов доклада.

В частности, одним из упомянутых в докладе CHRI восьми основных недостатков было то, что, по мнению авторов документа, нестыковки в докладе МОТ за 2017 год указывали на «слабости в сфере контроля за качеством».

МОТ опубликовала воинственное встречное заявление, настаивая, что хотя организация открыта для конструктивной критики, некоторые из упомянутых CHRI жалоб основаны на устаревшей информации и непонимании методологии МОТ.

По утверждению МОТ, учитывая, что в хлопкоуборочной страде в 2017 году приняли участие до 2,6 млн человек, появление нарушений было практическим неизбежным.

«На мой взгляд, главной задачей является нормализация трудовых отношений, – сказал Аструп. – Если удастся добиться нормализации, естественным образом значительно снизится риск [использования принудительного труда]».

С этой целью власти ввели новые нормы оплаты труда, зависящие от сложности выполняемой работы. Группа, собирающая хлопок с еще нетронутого поля, будет получать по 650 сумов ($0,08) за килограмм. Группам, проходящим по полю во второй и третий раз, будут платить по 750 и 950 сумов соответственно. В регионах с особо сложными условиями работы оплата будет еще выше.

«Я думаю, что люди согласятся выйти собирать хлопок, если им нормально заплатят. Мы придерживаемся подобного мнения по той причине, что узбекистанцы ездят в Казахстан собирать хлопок. Это доказательство», – сказал Аструп.

