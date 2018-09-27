Туркменистан: Не высовывайся и молчи

На прошлой неделе президент Туркменистана не проводил еженедельного пятничного совещания Кабинета министров, и, похоже, никто не знает почему.

Помимо отмены назначенного на 21 сентября совещания президент Гурбангулы Бердымухамедов также не появился, как заметило работающее за рубежом издание «Хроника Туркменистана», ни на одном из мероприятий, посвященных открытию новых правительственных зданий. Прежде их посещение было его любимым занятием. Правда, государственные СМИ сообщили, что сын и предполагаемый наследник Бердымухамедова, Сердар, принял участие в церемонии открытия новой больницы в поселке Душак Ахалской области.

Радио «Азатлык», туркменская служба Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода», отметило еще одно необычное изменение в планах: была отменена назначенная на 24 сентября первая сессия Халк маслахаты (Народного совета). Этот орган имеет по большей части совещательный характер и примечателен главным образом собранием исключительно фотогеничных и нарочито бородатых городских старейшин, но с номинальной точки зрения подразумевается, что он отражает волю народа, и его зачастую используют для проталкивания важных политических решений. Вместо этого 25 сентября состоялась сокращенная однодневная сессия совета, на которой, как сообщается, председательствовал президент.

Чтобы создать впечатление оживленной президентской деятельности, государственные СМИ донесли до всеобщего сведения, что Бердымухамедов только что опубликовал две новые книги в добавление к огромной кипе уже существующих трудов.

Одна из них – это увесистый том, производящий впечатление значимого труда, об усилиях Туркменистана в достижении целей устойчивого развития, принятых ООН. Вероятно, книга была окончена слишком поздно, чтобы иметь возможность упомянуть о недавнем ежегодном докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, в котором, помимо всего прочего, говорилось, что Туркменистан вошел в число 38 «заслуживающих порицания» стран, где правозащитники систематически подвергаются репрессиям.

Очередное творение президента. (Turkmenistan.gov.tm)

Быть может, чуть больше энтузиазма вызовет другая книга – вторая часть президентских трудов по истории Шелкового пути. Судя по размещенной на сайте правительства фотографии (см. выше), в книге можно будет ознакомиться с множеством красочных иллюстраций.

Перед тем как пропустить заседание кабинета министров Бердымухамедов все же нашел время 19 сентября поучаствовать в открытии выставки, заявленной как итоговый обзор экономических достижений страны. Более ста стендов, как сообщили государственные СМИ, призваны продемонстрировать успехи в «инновационном развитии народно-хозяйственного комплекса, диверсификации промышленности, наращивании мощи национальной экономики, импортозамещении и экспортном ориентировании производства». Довольно трудно понять, кого именно правительство старается убедить при помощи столь помпезного мероприятия.

Хотя правительство гордится якобы достигнутой экономической самодостаточностью, полным ходом продолжается напряженная работа по привлечению инвестиций – и даже просто помощи – из-за рубежа.

На прошлой неделе в Туркменистан прибыла делегация из Японского агентства международного сотрудничества (JICA), государственного агентства по вопросам международного развития. В состав другой делегации входили высокопоставленные чиновники из Министерства экономики, торговли и промышленности Японии. А несколькими днями ранее в стране побывали с визитом представители японской корпорации Kawasaki Heavy Industries, в том числе ее руководитель Тацуя Ватанабэ.

Но, несмотря на весь этот всплеск активности, налаживание международных связей – дело гиблое. Последняя неприятность возникла из-за довольно неожиданной ссоры с Таджикистаном – страной, с которой у Туркменистана обычно были весьма дружественные отношения.

Посол Таджикистана в Узбекистане Имоми Содик Ашурбойзод сказал в интервью ведущему российскому ежедневному деловому изданию «Коммерсантъ», опубликованном 20 сентября, что Душанбе отложило проект строительства железной дороги Туркменистан-Афганистан-Таджикистан (ТАТ). В ответ сразу раздался возглас протеста со стороны Министерства иностранных дел Туркменистана, которое выступило с заявлением, что высказывание посла стало результатом некоего недоразумения.

Cудьба железнодорожного проекта в любом случае уже вызывала сомнения, но нетрудно предположить, что поводом для комментария посла послужили продолжающиеся проблемы, с которыми сталкиваются таджикские дальнобойщики при попытках проехать транзитом через Туркменистан, следуя из Узбекистана или Ирана. Уже несколько недель Ашгабат по непонятным причинам не пускает дальнобойщиков на территорию Туркменистана. Представитель Министерства транспорта Таджикистана сказал 18 сентября местному новостному изданию Asia-Plus, что ситуация до сих пор не изменилась. Теорий относительно того, чем вызвано нынешнее охлаждение в отношениях, множество. Одна из них – что таджикские водители грузовиков якобы вовлечены в контрабанду наркотиков. Другая – что Туркменистан действует под давлением Ирана, который втянут в давний конфликт с Таджикистаном.

Придерживаясь своей уже устоявшейся привычки отталкивать потенциальных союзников, Бердымухамедов теперь, как сообщается, готовится пропустить крупный саммит, который пройдет под эгидой Содружества Независимых Государств (СНГ). По данным Радио «Азатлык», главы государств этого постсоветского клуба для разного рода обсуждений и налаживания связей встретятся в Душанбе, столице Таджикистана, 27-28 сентября, но без туркменского лидера. Это выглядит как особо подчеркнутое пренебрежительное отношение, учитывая, что на саммите Таджикистан официально передаст председательство в СНГ Туркменистану.

Одна из рабочих поездок, которые, как сообщается, Бердымухамедов планирует осуществить в этом сезоне, – это поездка в Нью-Йорк для участия в 73-й сессии Генассамблеи ООН. Последний раз туркменский президент посещал Соединенные Штаты в сентябре 2015 года, когда участвовал в саммите ООН по устойчивому развитию, что вдохновило его на создание недавно вышедшей книги.

Во время пребывания в США Бердымухамедов намерен принять участие в нескольких встречах, организованных для него Туркмено-американским деловым советом, представители которого недавно были удостоены прогулки на яхте Бердымухамедова вдоль Каспия (да, именно вдоль Каспия, а не по Каспию. Они плавали по искусственному каналу, проложенному на территории очень дорогой, но нерентабельной курортной зоны «Аваза».)

Точных сведений относительно того, с кем именно предстоит встретиться президенту, нет, но известно, что в одном случае его ожидает нелюбезный прием. Международная коалиция «Хлопковая кампания» (Cotton Campaign), а также группа других неправительственных организаций, 1 октября проведут акцию протеста, чтобы отметить визит туркменского лидера.

Об очевидных случаях использования принудительного труда в Туркменистане говорилось в двух вышедших на прошлой неделе репортажах Радио «Азатлык». 20 сентября издание заявило о том, что, поскольку в этом году в Дашогузской области низкий урожай хлопка, многие работники, в принудительном порядке привезенные для сбора хлопка, были отправлены батрачить в местные состоятельные домохозяйства.

В другом репортаже утверждалось, что 12-летнего мальчика довели до самоубийства, принуждая его участвовать в сборе хлопка в Лебапской области. И это при том, что родителям ребенка, как сообщается, удалось обойти строгие ограничения на выезд, наложенные Ашгабатом, и уехать на заработки в Турцию. 18 сентября издание «Хроника Туркменистана» сообщило, что число людей, включенных в списки невыездных, теперь превышает 30 000.