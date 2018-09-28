Грузия: как одна семья создала национальную хоккейную лигу

«Именно там мы сломали окно, – сказал защитник и генеральный менеджер национальной сборной Грузии по хоккею на льду Михаил Давиташвили, показывая на отверстие от шайбы на высоте семи метров. – Как Вы, наверное, понимаете, это неудобное место для профессиональных тренировок».

В настоящее время команда тренируется в старой школе фигурного катания, построенной в советское время. Каток меньше, чем стандартный хоккейный каток, без бортов по краям, что ограничивает возможность отбора шайбы. Кроме того, команда вынуждена каждый раз сама приносить ворота (они пользуются переносными воротами, предназначенными для игр в хоккей на природе). Хоккейные катки должны иметь защитные борта, но здесь их нет, поэтому во время одного неудачного удара шайба вылетела за пределы катка.

Несмотря на материальные затруднения, хоккейная команда Грузии находится на подъеме.

В апреле этого года на Чемпионате мира по хоккею с шайбой 2018 года в III-м дивизионе, проводившегося под эгидой Международной федерации по хоккею на льду (МФХЛ) в Южной Африке, Грузия одержала серию убедительных побед над Турцией, Болгарией, Гонконгом и Тайванем, уступив только хозяевам. По результатам проведенных матчей Грузия заняла первое место, обеспечив себе выход во второй дивизион, в котором она будет играть в следующем сезоне. Это впечатляющий результат для команды, которая сыграла свой первый матч на турнире МФХЛ всего пять лет назад.

«Нам удалось многого добиться, имея в распоряжении ограниченные ресурсы, – сказал Давиташвили. – Наконец, правительство обратило на нас внимание». По его словам, власти пообещали построить в этом году в Тбилиси новый профессиональный стадион для хоккея, что произведет революцию в спорте. «А пока мы вынуждены довольствоваться этим местом», – добавил он.

Своими успехами в хоккее Грузия обязана, прежде всего, Давиташвили и его дяде Денису Давыдову, который играл в любительской команде в советские времена, и позже привел тогда совсем еще юного племянника на каток. Сейчас в свои 26 лет Давиташвили кажется слишком молодым, чтобы исполнять обязанности генерального менеджера команды – должность, которую обычно занимают люди вдвое старше его.

Несоответствующий стандарту каток является лишь одним из препятствий, с которыми приходится сталкиваться команде. Привлечь спонсоров также оказалось сложной задачей, вследствие чего игроки зачастую работают безвозмездно.

«Мы вернулись с чемпионата мира в ранге чемпионов, но я, к сожалению, до сих пор так и не смог заплатить ребятам, – сказал Илия Давыдов (однофамилец Дениса), президент Федерации хоккея Грузии. – Мне очень стыдно».

Хоккейные стадионы были довольно распространенным явлением в СССР, и хотя хоккей никогда не был традиционным для Грузии видом спорта, в Тбилиси, по крайней мере, был стадион и местная лига. Однако после распада Советского Союза стадион Тбилиси пришел в непригодное состояние и в итоге был снесен.

Несмотря на это, два энтузиаста-любителя – Денис Давыдов и Лаша Цагареишвили – вновь начали играть в хоккей в конце 1990-х. В 2004 году они основали Федерацию хоккея Грузии – национальный руководящий орган, занимающийся вопросами хоккея с шайбой, – заложив основу для допуска Грузии в МФХЛ пять лет спустя.

«Мой интерес к спорту возник благодаря моему дяде, – поделился Давиташвили. – Он был так увлечен хоккеем, что взялся за меня в 2004 году. Я всегда буду ему благодарен за это».

Но произошла трагедия. Через несколько недель после того, как Грузия была допущена в МФХЛ, Цагареишвили и Денис Давыдов погибли в результате ДТП. О спорте пришлось забыть на некоторое время.

Только в 2014 году Давиташвили решил перенять эстафету у своего покойного дяди, и сборная Грузии дебютировала на международном турнире в третьем дивизионе. Их первым соперником стала команда Северной Кореи.

Они не рассчитывали на победу, но поражение оказалось сокрушительным. В первый тайм хоккеисты из Пхеньяна забили шесть шайб, и в конечном итоге одержали победу с разгромным счетом 22:1. Это было неутешительное начало.

В том же году Грузия потерпела поражение от трех из четырех самых слабых команд в мировом рейтинге, но Давиташвили назвал поражения трудностями начального периода.

«Мы практически не тренировались, поскольку все работаем полный рабочий день, – рассказал он. – Естественно, мы проиграли все матчи».

Но хоккей в Грузии развивается. Сегодня в стране зарегистрировано более 500 игроков, хотя все они – любители, среди которых шеф-повары, бухгалтеры и руководители компаний. Национальная лига включает в себя четыре команды со всей страны: «Огненные крестоносцы», «Серые волки», «Ледяные рыцари» и «Мимино».

Кроме того, этой осенью Грузия отправит своего первого игрока за границу для обучения: 18-летний Темури Ведяпин недавно подписал контракт с командой «Мустанги из Манивоки» (Maniwaki Mustangs) Канадской юниорской хоккейной Премьер-лиги (КЮХПЛ). Несмотря на то, что КЮХПЛ является новой юниорской лигой, не прошедшей испытание временем, ее целью является подготовка игроков для студенческих программ в Соединенных Штатах, откуда регулярно набирают профессиональных хоккеистов, и поэтому это событие представляет собой важную веху для грузинского хоккея.

Финансирование по-прежнему остается проблемой. В 2015 году грузинская лига впервые получила финансовую поддержку от правительства – все 11 лет до этого она находилась на самофинансировании. Но игроки жалуются, что их команда получает всего лишь 80 000 грузинских лари (32 720 долларов США) в год в отличие от национальной волейбольной федерации, для которой выделяется 500 000 лари (204 500 долларов США). (Министерство по делам спорта и молодежи Грузии воздержалось от комментариев).

Но этих денег не хватает. «Мы заплатили 63 000 лари только за перелет в Южную Африку для участия в чемпионате», – отметил президент Федерации Илия Давыдов.

Отсутствие тренировочных площадок также представляет трудности, и возможности для проведения профессиональных тренировок есть только в Батуми, Кутаиси и на горнолыжном курорте Бакуриани.

«Стадион в Бакуриани стандартного размера, но из-за того, что он открытый, его можно использовать только несколько месяцев в году, – объяснил Давиташвили. – Самый лучший каток в Батуми, но он находится в 400 километрах». Некоторые члены команды тренируются за границей – в Финляндии, Германии и других странах, но не для всех это доступно с финансовой точки зрения.

Несмотря на интерес, который хоккей на льду начинает вызывать у грузинской молодежи, связанные с ним расходы по-прежнему непомерно высоки для страны со среднемесячным доходом около 400 долларов США.

«Стоимость хоккейной экипировки одного игрока составляет около 1500 долларов США, а вратаря – 3700 долларов США, – отметил Давиташвили. – Некачественная хоккейная форма может представлять опасность. Когда мы играли в Абу-даби, наше экипировка была настолько некачественной, что шайба, ударившись о руку нашего вратаря, сломала ему пальцы».

Но, несмотря на проблемы, Давиташвили уверен, что популярность этого вида спорта в Грузии будет только расти: «Как любил говорить мой дядя: «Или вам нравится хоккей на льду, или вы ошибаетесь».