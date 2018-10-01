Россия: иностранные инвесторы уходят с рынка

Иностранные инвесторы стремительно выводят свои деньги с рынка акций и государственных ценных бумаг России. Параллельно с этим сокращается объем зарубежных вложений в экономику в целом.

Среди причин — ослабление рубля, низкий уровень доверия инвесторов к развивающимся странам, в число которых входит Россия, и новые антироссийские санкций США. Ситуацию усугубляет слабый деловой климат и сложность ведения бизнеса в стране.

Фондовый рынок

Рынок облигаций федерального рынка (ОФЗ — государственные ценные бумаги, покупателям которых выплачиваются проценты) в сентябре потерял 116 млрд рублей иностранных денег, следует из заявлений директора департамента финансовой стабильности ЦБ Елизаветы Даниловой и расчетов «ВТБ капитал».

В августе, по данным ЦБ, отток иностранных денег с этого рынка составил 71 млрд. За девять месяцев доля иностранцев на рынке ОФЗ сократилась с 31,1% до примерно 25%.

Помимо рынка государственных ценных бумаг зарубежные инвесторы начали выводить деньги из фондов, которые занимаются вложениями в российскую экономику (из каких именно — не уточняется). За неделю, 5–12 сентября, иностранцы вывели из таких фондов $103 млн, что в четыре раза больше предшествующей недели ($25 млн) и является максимальным оттоком с июня, говорится в обзоре компании «Ренессанс капитал», на который ссылается газета «Коммерсантъ».

С начала года фонды потеряли $340 млн. Отток произошел по двум причинам — из-за слабой обстановки в развивающихся государствах и в связи с ожиданием новых антироссийских санкций со стороны США, сказал изданию начальник управления инвестиций «Райффайзен капитала» Владимир Веденеев.

Зарубежные инвесторы в первом полугодии 2018 года также сократили объемы средств на расчетных и депозитных счетах в российских банках, снизилась привлеченная из-за рубежа задолженность российских организаций, а также — обязательства правительства по государственным рублевым ценным бумагам, находящихся в портфеле иностранцев, говорится в сообщении ЦБ.

Инвестиции в экономику

По итогам 2017 года прямые инвестиции сократились на $4 млрд до $28,7 млрд, следует из данных Центробанка. В первом квартале 2018 года они составили $7 млрд. Для сравнения, в докризисном 2013 году они, по информации ЦБ, составили $69,2 млрд.

Независимые исследования демонстрируют более мрачную картину в сравнении с официальной статистикой. По данным Конференции ООН по торговле и развитию, прямые инвестиции в Россию в 2017 году упали на 17% — до $31 млрд. При этом результат 2017 года в три раза ниже докризисного 2013 года ($94 млрд).

Следует отметить, что источником прямых инвестиций в большинстве случаев являются страны с офшорными зонами, которые пользуются большим спросом у российских бизнесменов. Так, 90% прямых инвестиций в 2017 году ($25,9 млрд) пришлись на семь государств — Кипр, Багамы, Люксембург, Сингапур, Соединенное королевство, Бермуды и Швейцария, согласно информации ЦБ. Какова доля фактически российских вложений в структуре прямых иностранных инвестиций, неизвестно. Но судя по основным странам-инвесторам, она может быть высока.

Не менее удручающе выглядит статистика зарубежных вложений в составе инвестиций в основной капитал (расходы на строительство, реконструкцию, в закупку машин, оборудования, объекты интеллектуальной собственности). Формально, в 2017 году иностранные инвестиции в основной капитал превысили докризисный период (83,5 млрд рублей против 76,4 млрд в 2013 году), но учитывая падения курса рубля за это период в два раза, реально иностранные вливания обвалились примерно наполовину.

Кроме того, показатель 2017 года ниже уровня 2016 и 2015 годов (соответственно 86,7 млрд и 120,4 млрд рублей), следует из данных Росстата.

Несмотря на очевидное падение интереса иностранных инвесторов к России, высокопоставленные чиновники заявляют об улучшении ситуации в этой сфере. Президент Владимир Путин и глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявляли о росте прямых иностранных инвестиций в 2017 году.