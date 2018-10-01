Казахстан: пенсионная реформа осложняет и без того тяжелое положение

Власти Казахстана готовят очередную пенсионную реформу. И, судя по замечаниям в социальных сетях и комментариям к статьям на новостных сайтах, люди не в восторге.

Пенсионный капитал с 2013 года находится в государственном Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) и управляется Национальным банком. ЕНПФ объединяет более 10 млн пенсионных счетов, на которых около 9 трлн тенге накоплений ($25 млрд). Теперь власти хотят вернуть существовавшую до 2013 года систему, при которой пенсионные средства находились в управлении частных фондов.

Грядущая пенсионная реформа включена в Стратегический план Национального банка на 2017-2021 годы. Согласно документу, ее основная цель – предоставить вкладчику право выбора управляющей компании и инвестиционной стратегии управления его пенсионными накоплениями.

«Это будет ваша ответственность. Потому что вы как вкладчик выбираете управляющую компанию. Если вы недовольны работой текущей компании, у вас будет право перевести свои средства в другую», – процитировал 17 сентября Первый канал «Евразия» заместителя председателя Национального банка Дину Галиеву.

В то же время, по ее словам, хотя государство передает ответственность по управлению пенсионными средствами частным управляющим компаниям, последним будут предъявлены жесткие требования по размеру собственного капитала, за счет которого компании будут возмещать убытки в случае неэффективного управления.

Но, судя по появляющейся отрывочной информации, многие хотят как можно быстрее снять накопленные средства с пенсионных счетов, чтобы потратить их на текущие нужды, например, оплатить хирургическую операцию или внести первый взнос за купленный в ипотеку дом.

Однако, согласно правилам, пенсионные накопления можно снять лишь при выезде на ПМЖ в другое государство или в случае смерти бенефициара, когда эти средства могут получить наследники.

Казахстанский экономист, член общественного совета при ЕНПФ Петр Своик, выступающий против реформы, сказал Eurasianet.org, что основная причина непопулярного решения правительства – «лобби высокопоставленных частных лиц из сферы финансов, которые хотят прокручивать пенсионные деньги за рубежом».

«Высокопоставленные частные субъекты хотят вывести средства за рубеж, – сказал он. – Речь идет о 8 трлн тенге ($25 млрд) – это жирный кусок».

Своик также считает, что власти хотят избавиться от тяжелой и неблагодарной обязанности. По его словам, Нацбанк «едва справляется со своей ролью».

«В стране недостаточно инвестиционных инструментов. По это причине пенсионные деньги в основном вкладываются в государственные облигации, что ложится бременем на бюджет и не приносит особого дохода», – сказал он.

Существующая система стала объектом критики на фоне ряда неприятных эпизодов.

В прошлом году выяснилось, что ЕНПФ вложил более 70 млрд тенге ($224 млн) в Международный банк Азербайджана, который позднее обанкротился. Причем, ЕНПФ инвестировал средства уже после того, как международные рейтинговые агентства присвоили облигациям банка «мусорный», т.е. высокорисковый рейтинг Ba3.



Но это только верхушка айсберга. Экономист Рахим Ошакбаев, проанализировав отчет ЕНПФ в прошлом году, пришел к выводу, что более 23% пенсионного портфеля состоит из рискованных активов.

Ограниченная ответственность частных инвестфондов делает новую систему еще более неоднозначной чем предыдущая.

Хотя существующую систему тоже не назовешь примером прозрачности. В январе прошлого года Комитет национальной безопасности арестовал руководство ЕНПФ по обвинениям в коррупции в связи с вложением 5 млрд тенге ($15 млн) в добывающие компании «Бузгул Аурум» и «АлатауМунайАлтын». Пенсионные деньги фактически оказались потеряны. Председатель ЕНПФ Руслан Ерденаев, его заместитель Дабыр Медетбеков и риск-менеджер Муса Бахтов в апреле были приговорены судом к 12, 11 и 8 годам лишения свободы соответственно.

Мурат Темирханов, член правления инвестиционного банка Halyk Finance, одной из наиболее вероятных компаний-кандидатов на управление пенсионными средствами, считает нелепым текущий порядок, когда Нацбанк управляет активами ЕНПФ и одновременно является регулятором для фонда, то есть контролирует самого себя.



Он сказал деловой газете «Курсив», что решения монополиста учитывают целесообразность для государства, а не доходность пенсионных инвестиций, поэтому на деньги ЕНПФ приобретаются государственные ценные бумаги по заниженным процентным ставкам.

Итоговая сумма при этом не позволяет жить на широкую ногу. Вышедшая на пенсию в прошлом году бывшая преподавательница вуза из Алматы с 39-летним трудовым стажем рассказала Eurasianet.org, что получает пенсию в размере 109 тыс тенге ($300). Этой суммы хватает только на продукты и коммунальные услуги.

Экономист Петр Своик посетовал, что казахстанская пенсионная система «за 20 лет показала катастрофические результаты». Сегодня средняя величина пенсионных накоплений одного казахстанца – около $2 тыс.

«Когда вы выйдете на заслуженный отдых, скорее всего, ваших пенсионных накоплений хватит максимум на несколько месяцев», – сказал Своик.

Аналитики утверждают, что на обесценивание пенсионных сбережений также существенно влияет инфляция. По официальным данным, за последние 5 лет инфляция в Казахстане составила более 40%. Курс казахского тенге по отношению к доллару США упал в три раза – со 120 тенге в феврале 2009 года до нынешних 360 тенге.

36-летняя жительница Алматы, специалист по маркетинговым исследованиям Сауле А. имеет 9 лет стажа работы и еще 6 лет сидела дома по семейным обстоятельствам. На ее пенсионном счету накопилось $3,400. В беседе с Eurasianet.org она пожелала остаться инкогнито, так как получает зарплату «в конверте». Формально, Сауле получает минимально допустимую зарплату в Казахстане, не превышающую 100 долларов, и платит 10% пенсионных отчислений с этой суммы.

«Это распространенная практика, когда малый бизнес экономит на социальных отчислениях сотрудников, а сами сотрудники предпочитают получать эту сумму на руки, чем отдавать в пенсионный фонд», – сказала она.

Сауле добавила, что согласилась на условие работодателя по оформлению официальной минимальной зарплаты, чтобы получить работу, но подобная система вряд ли сможет обеспечить ей безбедную старость.

«Не знаю, как буду жить на эти деньги в старости. Вся надежда на детей», – поделилась она.

Консультант из алматинской Школы финансовой грамотности Акжунис Брасилова сказала Eurasianet.org, что проблему усугубляет низкая финансовая грамотность, вследствие которой сложно рассчитывать, что люди смогут эффективно инвестировать свои пенсионные накопления.



«Треть населения, как правило, старшего поколения, надеется на заботу государства, как это было в советское время. Оставшиеся понимают, что рассчитывать нужно на себя, но ничего не предпринимают», – сказала Брасилова.

Финансовый консультант отметила, сославшись на результаты недавнего опроса, что 60% респондентов имеют как минимум один кредит и тратят всю месячную зарплату.

«Это большая проблема: в Казахстане нельзя жить одним днем. Если вы не накопите на пенсию сами, ваша старость будет далеко не отдыхом», – сказала она.