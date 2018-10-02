Азербайджан: выйдя из тюрьмы, лидер оппозиции готовится к политической борьбе

Может ли оппозиционный политик на что-нибудь надеяться в Азербайджане?

На первый взгляд, этот вопрос может показаться абсурдным: Азербайджан, в котором семья президента Ильхама Алиева в течение многих лет укрепляет свое единоличное правление, принадлежит к числу самых авторитарных режимов в мире. В парламенте не представлены никакие оппозиционные партии, а независимых политиков систематически заставляют бежать из страны или сажают в тюрьму.

Однако Ильгар Мамедов не считает положение дел в Азербайджане безнадежным. В августе Мамедов, бывший одним из самых известных политических заключенных в этой стране, вышел на свободу и снова возглавил партию под названием «Республиканская альтернатива», или РЕАЛ. Теперь он заявляет, что РЕАЛ будет участвовать в выборах, и считает, что у его партии есть шансы на успех.

«Мы не настолько наивны, чтобы предполагать, что президент Алиев вдруг решит провести свободные и честные выборы. Этого не случится», — сказал он. Однако достаточно сильное политическое давление, по его словам, может заставить власти провести хотя бы частично свободные выборы, которые позволят его партии получить несколько мест в парламенте. «Качественные изменения, несомненно, достижимы. Если мы получим хорошее представительство в парламенте, даже при несовершенных выборах, это может создать новую динамику».

Сценарий, который обрисовывает Мамедов, — оппозиционная партия, использующая свои немногочисленные места в парламенте, чтобы вызвать более широкие перемены и в конечном итоге отстранить Алиевых от власти, — неизбежно наводит на мысли об Армении. Там Никол Пашинян при помощи своей небольшой парламентской фракции сумел в этом году возглавить народное движение, которое добилось отставки Сержа Саргсяна, долгое время руководившего страной, и сделало премьер-министром самого Пашиняна.

Мамедов избегает прямых аналогий с Пашиняном. Однако он сказал, что произошедшая в Армении «Бархатная революция» повлияла на политическое мышление азербайджанцев, особенно представителей образованного среднего класса, в котором он видит основной электорат РЕАЛ.

«Все общество очень пристально следило за событиями в Армении. [...] Азербайджанский средний класс, студенты, государственные служащие нижнего и среднего звена, предприниматели и так далее — тот класс, который общается в заграничных поездках с грузинами и армянами, — чувствуют себя в определенной степени ущемленными, — сказал он. — Когда люди этого класса сравнивают Азербайджан с Грузией и Арменией, у них возникает ощущение неполноценности в том смысле, что эти две страны смогли по меньшей мере попытаться встать на демократический путь. А мы до сих пор не можем сделать этого. И это ощущение имеет политическое значение».

Мамедов дал интервью Eurasianet.org в маленьком офисе REAL, расположенном неподалеку от центра Баку, то и дело извиняясь за пыль и беспорядок из-за идущего там ремонта. В помещениях офиса нет почти никаких украшений, если не считать плакатов, прославляющих Азербайджанскую Демократическую Республику, недолговечный демократический эксперимент столетней давности, в котором оппозиция до сих пор видит образец для подражания. Стоящий в углу азербайджанский флаг соседствует с флагом Европейского Союза. Мамедов, свободно говорящий по-английски, выглядит как один из членов того самого класса предпринимателей, который он стремится представлять, — в джинсах, отглаженной рубашке и модных очках.

В августе Мамедов вышел на свободу, проведя пять лет в тюрьме по обвинению в организации массовых беспорядков. Европейский суд по правам человека постановил, что выдвинутые против него обвинения были политически мотивированны и ставили целью заставить его замолчать или наказать его за критику правительства. ЕСПЧ также призвал освободить его. Когда Азербайджан отказался выполнить это решение, Совет Европы запустил процедуру, которая могла привести к исключению страны из этой организации. В конце концов Мамедов был освобожден на неделе, предшествовавшей приезду в Баку канцлера Германии Ангелы Меркель.

Мамедов был освобожден лишь условно и до сих пор добивается полного оправдания. Пока он не будет оправдан, не вполне ясно, сможет ли он по закону выставить свою кандидатуру на выборах в Азербайджане. По словам Мамедова, сейчас юристы его партии изучают этот вопрос.

Тем временем, как он говорит, он попытается мобилизовать политические рычаги, как в Азербайджане, так и за рубежом, чтобы не позволить властям помешать его участию в выборах. Следующие всеобщие выборы, парламентские, намечены на конец 2020 года, но РЕАЛ ведет кампанию за проведение досрочных выборов.

Хотя преследуемая азербайджанская оппозиция часто бойкотирует выборы, считая, что ее представителей ставят на них в слишком невыгодные условия, Мамедов говорит, что бойкот — неверная стратегия, если в стране существует хотя бы потенциальная возможность честных выборов. «Несмотря на все недостатки законодательства о выборах, [международная организация по наблюдению за выборами] БДИПЧ полагает, что даже при этих законах в принципе можно провести свободные и честные выборы. Иначе они не стали бы присылать по 500 наблюдателей и тратить миллионы долларов на наблюдение за выборами», — сказал он.

Кроме того, азербайджанская оппозиция скандально известна внутренними склоками, и Мамедов сказал, что РЕАЛ намеревается изменить по меньшей мере это положение. «В свое время я жестко критиковал старую оппозицию по многим обоснованным причинам. Но сейчас я не вижу смысла ссориться с ними или вести кампанию против них», — сказал он.

Отчасти это связано с политическими причинами: сейчас партия РЕАЛ настолько выделилась среди прочих политических партий, что необходимости критиковать их уже нет. Играют свою роль и соображения безопасности: Мамедов сказал, что получает угрозы «с самых высоких уровней правительства», и напомнил о деле Расима Алиева, борца за свободу прессы, которого забили до смерти после того, как он критически отозвался в Фейсбуке об одном азербайджанском футболисте. Многие до сих пор подозревают, что смерть Алиева была связана с его политической деятельностью.

«Они [власти] используют любые мелкие ссоры с группами, не связанными с правительством, для достижения своих целей, будь то преследования или даже убийства, — сказал Мамедов. — Поэтому, если я буду ссориться с этими ребятами [с оппозицией], в какой-то момент они могут просто меня убить и сказать «ну, это просто внутренние разборки в оппозиции». Это очень серьезный вопрос безопасности».

В результате, сказал он, «мне приходится быть в мире со всеми — с нормальными, с ненормальными, с обществами любителей велосипедов или неизвестно кем еще. Единственная сторона, которую я буду продолжать критиковать, — это правительство».

Пока что власти по большей части не обращают внимания на политическую деятельность Мамедова. Один из обозревателей, пользующийся репутацией цепного пса властей, написал пространную уничижительную статью, выдержанную по большей части в издевательском тоне: «Понятно, что вами движет желание казаться выше, сильнее, мудрее и т. д., чем вы есть на самом деле».

Даже многие из сочувствующих Мамедову оценивают его политические шансы невысоко. «Они не готовы бороться в этой ситуации, — сказал адвокат-правозащитник Самед Рахимли, сотрудничавший раньше с этой партией, но прекративший это сотрудничество. — Не только РЕАЛ, но и всей оппозиции недостает участия рядовых граждан. Без широкого народного участия невозможно сражаться на улицах за возвращение своих прав».

Мамедов сказал, что партия насчитывает «тысячи» членов и открыла 20 отделений по всему Азербайджану.

Другой союзник, ветеран политической оппозиции аналитик Зардушт Ализаде, сказал, что рассматривает ситуацию в более долгосрочной перспективе. Хотя правительство и держит под контролем все уровни власти, Мамедов может публично говорить о проблемах, которые беспокоят людей, и с которыми правительство не может справиться. «А Мамедов со своими друзьями может сформулировать эти проблемы и показать людям, что он видит и знает, как их решить, то есть определить план действий. И настанет такой момент, когда это станет их преимуществом».