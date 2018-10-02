Таджикистан: глав государств представили возможному преемнику?

Рустам Эмомали, мэр столицы Таджикистана и сын президента страны, на прошлой неделе встретился в Душанбе с главами государств-членов СНГ, прилетевшими на саммит содружества, что стало достаточно сильным символическим жестом.

Встреча прибывающих глав государств обычно входит в компетенцию премьер-министра, поэтому такой шаг был заметным отклонением от норм протокола.

Тридцатилетний Рустам Эмомали был запечатлен на фотографиях в Международном аэропорту Душанбе встречающим российского президента Владимира Путина, президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, президента Беларуси Александра Лукашенко и других.

Расхожее мнение говорит о том, что знакомство сына с главами основных государств-партнеров Таджикистана является частью процесса передачи власти от нынешнего президента Эмомали Рахмона, которому 5-го октября исполнится 66 лет.

Как пишет базирующийся в Праге сайт «Ахбор», обычно хорошо информированный о событиях в Таджикистане, Рахмон может готовиться к объявлению о проведении президентских выборов уже середине ноября 2019-го. «Ахбор» также сообщает, что объявить о выборах могут после запуска первых двух турбин Рогунской ГЭС, имеющей важнейшее значение, в том числе и политическое.

Президентские выборы проходят в Таджикистане раз в семь лет, и следующие запланированы на 2020 год, одновременно с парламентскими. Основная идея переноса президентских выборов заключается в том, чтобы два важных политических события не выпали на одно время.

Вывод сайта «Ахбор» заключается в том, что Рахмон собирается сделать запуск Рогунской ГЭС главным достижением своего более чем 25-летнего правления. Оценивающаяся в 3,9 миллиарда долларов дамба была представлена как главнейший для страны проект, способный вытащить ее из нищеты. Однако ввод в эксплуатацию двух турбин – это только начало. Если дамба будет построена полностью, то шести запроектированных турбин хватит для того, чтобы приносить стране прибыль в сотни миллионов за счет экспорта электроэнергии.

По слухам, еще одним важным фактором стало пошатнувшееся здоровье Рахмона. Но подобные разговоры постоянно сопровождают прогнозы относительно сценариев передачи власти в центральноазиатских республиках. Нет никаких видимых подтверждений тому, что у Рахмон появились какие-либо существенные проблемы со здоровьем.

Мысль о скорой передаче власти подтверждается и проведенным в 2016 году конституционным референдумом, в результате которого возрастной ценз кандидата в президенты был снижен с 35-и до 30-и лет. Очевидно, этот шаг позволит занять должность Рустаму Эмомали, которому в декабре исполнится 31 год.

Даже если Рахмон формально сложит с себя полномочия главы государства, он сохранит существенную – возможно, даже верховную – власть благодаря пожизненному титулу Лидера нации. Он был присужден президенту депутатами парламента в 2015-м.

Этот титул дает Рахмону право обращаться к нации и государственным деятелям по вопросам безопасности, внутренней и внешней политики. Он также может посещать государственные встречи, а также заседания Национального совета безопасности и парламента. Но важнее всего то, что данный титул дает Рахмону право вето в важнейших для государства вопросах.