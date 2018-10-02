Алиев и Пашинян на первых переговорах договорились о мерах по снижению напряженности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей первой встрече договорились о шагах по снижению напряженности между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами.

Главы государств встретились в кулуарах саммита СНГ, который проходил в Душанбе 27-28 сентября. Впоследствии Пашинян сообщил на своей странице в Facebook, что стороны договорились о том, что министры обороны обеих стран «договорятся о снижении количества инцидентов на границе», между двумя сторонами будет открыт прямой «рабочий» канал связи, и переговоры об улаживании конфликта продолжатся.

Это были первые прямые переговоры с тех пор как Пашинян пришел к власти в мае. Их проведение было подтверждено администрацией президента Азербайджана. Хикмет Хаджиев, старший советник по внешней политике Алиева, заявил, что разговор был инициирован Пашиняном.

Достигнутые договоренности, хоть и являются размытыми и достаточно скромными, представляют собой потенциально важный механизм для снижения уровня насилия, вспыхивающего между сторонами на регулярной основе и мешающего дипломатическому урегулированию конфликта.

«Когда постоянно слышно, как стреляют с обеих сторон, не очень логично говорить о решении, – сказал Пашинян. – Эта дискуссия постоянно всплывает: кто начал, кто нарушил договор о прекращении огня, кто выстрелил первым, а кто вторым. Если мы все хотим соблюдать перемирие, то нам нужно иметь такой рабочий контакт».

Подобные каналы среднего уровня, которые обсуждали Алиев и Пашинян, когда-то существовали, но не использовались уже несколько лет.

«Отдельные встречи между личными представителями армянского премьер-министра и азербайджанского президента могут снизить риск недопонимания в промежутки, когда главы государств и министры иностранных дел не ведут переговоры, – написал в своем майском отчете для International Crisis Group аналитик Заур Шириев. – Такого рода личные представители могут служить дополнительным каналом связи, обеспечивающим надежную передачу и понимание любых сообщений. Такой формат был полезен в 1990-е, помогая повышать уровень взаимного доверия и решать острые проблемы».

Ничего не было сказано о расширении небольшой мониторинговой миссии ОБСЕ на линии соприкосновения. Эта мера по снятию напряжения обсуждалась на более ранних встречах двух сторон.

Пашинян ранее пообещал, что будет настаивать на участии в переговорах де-факто правительства Нагорного Карабаха, которое контролирует территории с момента подписания договора о прекращении огня в 1994 году. Азербайджан последовательно отвергает эти требования.

Но раз Пашинян и Алиев заключили договоренности вдвоем, это «может означать изменения в политике Пашиняна, ранее обещавшего не участвовать в переговорах от имени Нагорного Карабаха», – пишет аналитик Института армянских исследований Университета Южной Калифорнии Эмиль Санамян.

Пашинян заверил, что проинформировал де-факто главу Нагорного Карабаха Бако Саакяна «незамедлительно» после достижения договоренностей. «Это соглашение является приемлемым и для него», – сказал премьер.

Пашинян решил провести переговоры без участия Карабаха потому, что понимал, «что другого пути, кроме проведения прагматичной политики в этом вопросе, нет. В переговорном процессе должны участвовать только и только азербайджанская и армянская стороны, – заявил депутат парламента Азербайджана Эльман Насиров в интервью интернет-изданию Trend. – Незаконный режим никак не может быть представлен на этих переговорах, так как это армяно-азербайджанский конфликт».

Проведение переговоров один на один с Алиевым не обязательно является нарушением обещания Пашиняна включить в процесс Нагорный Карабах, считает аналитик и активист из Степанакерта Тигран Григорян: «Многие неправильно интерпретировали слова Пашиняна. Он не обещал непосредственного включения Нагорного Карабаха в переговорный процесс, и он не отказывался от прямых переговоров с Азербайджаном, – сказал Григорян. – Пашинян просто сказал, что в его полномочия входит представление на процессе Республики Армения, но не Нагорно-Карабахской Республики. И я думаю, что он говорил о переговорах по существу».

Тем не менее, в Нагорном Карабахе и Армении реакция на эти договоренности оказалась настороженной из-за широко распространенного недоверия к Азербайджану, сказал Григорян. «В любом случае, если между сторонами будет установлен какой-либо механизм прямой связи, то это станет очень важным и положительным шагом, который поможет предотвратить возможную эскалацию в будущем», – добавил он.

Этим летом Пашинян и Алиев уже встречались во время Чемпионата мира по футболу в России, но у них не было времени для разговоров, сказал Пашинян. В этот раз он нашел добрые слова для своего азербайджанского коллеги, заявив, что тот «производит впечатление образованного человека». Алиев публичных заявлений о своих впечатлениях о Пашиняне не делал.