Армения: революционная прогулка на велосипеде

Кортеж из черных автомобилей остается любимым способом передвижения премьер-министров на постсоветском пространстве. Агрессивный стиль вождения не оставляет на дорогах места для велосипедистов, и этот вид транспорта обычно выбирают или самые продвинутые, или самоубийцы.

По этой причине велосипедная прогулка премьера-министра Армении Никола Пашиняна по улицам столицы стала темой для активных обсуждений в Ереване. Она была воспринята как еще один революционный шаг главы правительства, занявшего свой пост после массовых акций протеста против старых политических элит и их укладов, прошедших этой весной.

«Сегодня я выйду в прямой эфир для того, чтобы способствовать продвижению здорового образа жизни», – написал Пашинян в своем Facebook 30 сентября. Он сказал, что будет кататься на подаренном ему велосипеде, расписанном девизами весенней революции.

Позднее в этот же день Пашинян действительно появился на улицах Еревана на велосипеде. Во время своей поездки он вел прямую трансляцию в Facebook о том, как она проходит. Позже он отправился на велосипеде на церемонию открытия нового ереванского бизнес-центра, остановившись по пути чтобы поговорить с участниками марафона. В общей сложности он опубликовал в Facebook не менее семи постов о своих велопрогулках.

«Я не считаю этот велосипед своим личным, – написал он позднее. – Это первый официальный государственный велосипед премьер-министра Республики Армения». «Очень надеюсь, что он бронированный», – сыронизировал Пашинян.

Многие армяне осыпали Пашиняна похвалами за продвижение здорового образа жизни и очередной слом устаревших устоев страны, которую он обещал вывести из постсоветского застоя. И хотя для значительного числа людей эта поездка стала доказательством того, что столь желанные изменения начали происходить, некоторые усмотрели в увиденном очевидный пиар. «Дешевое шоу и популизм, чтобы отвлечь внимание от реальных проблем», – написал в Twitter один не впечатленный армянин.

Разделившиеся мнения показывают, как противоречиво в армянском обществе относятся к новому главе правительства: является ли он настоящим демократом, или все это просто популизм и представление?

Поездка на велосипеде, в конечном счете, помогла Пашиняну передать образ человека из народа и реформатора. Когда оказалось, что он проехал по территории мемориального комплекса, где ездить на велосипеде запрещено, Пашинян сразу же превратил это в слоган: «Теперь я запрещаю запрещающим запрещать».

Но поездка на велосипеде не обязательно является признаком демократизации. Пользователи соцсетей из соседнего, враждебного Армении Азербайджана незамедлительно ответили фотографиями своего авторитарного лидера Ильхама Алиева, испытывавшего в 2016-м велосипед местного производства. «Я тебя умоляю!», – написал в Twitter пользователь из Азербайджана, приложив фотографию президента Алиева на велосипеде.

Но более близким по духу примером будет другая страна-сосед Армении – Грузия. Бывший президент Михаил Саакашвили, как и Пашинян – реформатор, пришедший к власти на волне революции, и сам в свое время разъезжал на велосипеде. Когда-то Саакашвили сказал, что «реформы похожи на велосипед – если нажать на тормоза, то сразу упадешь».

Саакашвили все-таки упал – в прямом и переносном смыслах. Однажды он сломал руку во время велосипедной прогулки в Турции. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Теперь он катается, находясь в изгнании в Нидерландах, а в Грузии не утихают споры о его неоднозначном наследии.

Если параллели с Саакашвили продолжат появляться в дальнейшем, то скоро армяне увидят, как Пашинян будет ездить перед камерами на тракторе, кататься на лыжах и плавать.