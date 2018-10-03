Узбекистан: Гульнара Каримова вышла из тюрьмы и уехала в Дубай?

Имя Гульнары Каримовой, скандально известной дочери покойного президента Узбекистана, уже начало забываться, но сейчас опять попало в заголовки.

На фоне циркулирующих уже несколько дней слухов «РСЕ/РС» сообщило 3 октября, ссылаясь на неназванные источники, что Каримову, находившуюся в заключении с 2015 года по обвинениям в коррупции, сначала отправили из тюрьмы под домашний арест, а затем позволили ей выехать в Объединенные Арабские Эмираты.

Представитель Генеральной прокуратуры Узбекистана отметил в разговоре с РИА Новости, что «Гульнара Каримова отбывает наказание в установленном порядке». Это половинчатое опровержение прозвучало подозрительно размыто и неубедительно.

О вынесенном Каримовой приговоре известно очень немного. Сам факт вынесения ей приговора был признан властями лишь в 2017 году. Незадолго до этого адвокат Каримовой сообщил, что его клиентку перевели из-под домашнего ареста в тюрьму.

Это означает, что Каримова провела в тюрьме всего год с небольшим. Это совсем нестрогое наказание, учитывая, что она обвинялась в вымогательстве сотен миллионов долларов у международных телекоммуникационных компаний.

Судя по всему, ничто связанное с Каримовой не обходится без щедрой доли любительского драматизма, и освобождение из тюрьмы – не исключение.

Волну домыслов и предположений вызвала новость о том, что дочь Каримовой, Иман, которой якобы раньше не позволяли покинуть страну, вылетела из Ташкента в Лондон в конце прошлого месяца. Информация по этому поводу носит странный и отрывочный характер. В частности, на аккаунте в Instagram, который, как предполагается, принадлежит Иман Каримовой, была выставлена фотография посадочного талона с соответствующими данными.

Затем, 1 октября, Иман Каримова опубликовала в Instagram еще одно сообщение, заявив, что перед вылетом из аэропорта Ташкента у нее попытались отобрать компьютер и другую электронику.

«Под прикрытием фейк драки в аэропорту, которую создали специально, чтобы отвлечь мое внимание и уничтожить содержимое моего компьютера и другой техники..., – цитирует ее слова «РСЕ/РС». – Мама теперь дома... Поэтому искали наверное что-то важное :) Как глупо!».

Узбекские власти не сообщили, в какой конкретно тюрьме содержалась Гульнара Каримова. «РСЕ/РС», со ссылкой на источники, сообщило, что она была в женской колонии в Зангиатинском районе к западу от Ташкента. Между тем ее швейцарский адвокат Грегуар Манжо заявил, что ее «держат в тюрьме примерно в трех часах езды от Ташкента».

Источники «РСЕ/РС» утверждают, что о переводе Каримовой под домашний арест договорились через некоего адвоката.

«Каримовой поставили условие – сидеть тихо в своем доме. В ее доме нет Интернета. Это было сделано для того, что информация о ее состоянии и подробностях переговоров с властями не просочилась в Сеть», – заявил источник «РСЕ/РС».

Между тем узбекские власти, судя по последней информации, продолжают активные поиски припрятанных ею за рубежом средств. По заявлению узбекских официальных лиц, Каримова и ее приближенные спрятали порядка $1,3 млрд в 12 различных государствах и территориях.

Считается, что большая часть этих денег хранится на счетах в Швейцарии. В июне представители узбекской прокуратуры сообщили СМИ о ведущихся со швейцарской стороной переговорах о возвращении в Узбекистан $810 млн.