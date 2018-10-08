Россия: повышение НДС ударит по бизнесу и потребителям

С 2019 года будет увеличен НДС с 18% до 20%. Власти таким способом решили пополнить бюджет, чтобы выполнить «майские указы» президента.

По мнению одних экспертов, рост налога бизнес переложит на потребителей за счет повышения цен на товары. Другие считают, что часть нагрузки ляжет на предпринимателей, что приведет к сокращению бизнес-активности в стране и, как следствие, к снижению собираемости налога.

Многие экономисты не понимают, зачем повышать налоги в кризис, ведь это даст только кратковременный эффект и экономическому росту не поспособствует.

Зачем нужен рост НДС

С января 2019 года ставка налога на добавленную стоимость (НДС) вырастет с 18% до 20%. Пониженная ставка в размере 10%, которой облагаются социально значимые товары, сохранится (некоторые продукты питания, детские и медицинские товары, печатная продукция). Сохранится также существующая нулевая ставка для предприятий нефтедобычи, экспортеров товаров и предприятий, которые занимаются международными перевозками.

По словам министра финансов Антона Силуанова, которые приводит агентство ТАСС, благодаря повышению ставки НДС бюджет ежегодно будет пополняться более чем на 600 млрд рублей. Эти средства, по данным газеты «Ведомости», пойдут на финансирование «майских указов» президента РФ Владимира Путина, для реализации которых у правительства не хватает денег.

НДС взимают с бизнеса, но фактически его платят конечные потребители, потому что предприниматели при продаже включают этот налог в стоимость товаров и услуг. По словам экспертов, увеличение налога неминуемо приведет к росту цен. Следовательно, за повышение НДС, прежде всего, заплатит население.

«Повысить НДС — значит забрать у населения 600 млрд рублей в год», — говорит Eurasianet.org экономист, профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций НИУ ВШЭ Александр Абрамов.

Антон Силуанов заявил, что увеличение НДС может разогнать инфляцию в 2019 году до 4-4,5%, пишет «Коммерсантъ». Вклад налога в инфляцию чиновник оценивает в 1-1,5%. Прогноз Альфа-банка по инфляции в 2019 году — 4,2%, говорится в обзоре, поступившем в редакцию Eurasianet.org, Центробанка — 5-5,5%. В 2018 году Минфин ожидает инфляцию на уровне 3,5%, цитирует «Интерфакс» слова замминистра финансов Владимира Колычева.

Вырастет нагрузка на бизнес

Однако бизнес тоже пострадает. Во-первых, не все смогут полностью включить новые расходы в цены, иначе это снизит их конкурентоспособность. Соответственно, многие предприниматели потеряют прибыль, и кто-то будет вынужден уйти с рынка.

«Тысячи предприятий, которые еще балансируют на грани рентабельности, станут массово закрываться», — говорит Eurasianet.org предприниматель из Ленинградской области Дмитрий Скурихин, который недавно закрыл один из трех своих продуктовых магазинов.

Во-вторых, из-за сокращения доходов (и экономической неопределенности в стране) многие бизнесмены станут меньше вкладываться в развитие бизнеса. «То, что могло уйти в инвестиции, уйдет на налоги», — отмечает в комментарии изданию экономист, профессор кафедры прикладной макроэкономики НИУ ВШЭ Игорь Николаев.

В-третьих, рост цен приведет к снижению покупательской способности населения, что также снизит рентабельность бизнеса и затормозит его развитие.

Налоговая нагрузка на бизнес и так росла в последние годы. По словам бухгалтера Валерии Ковалишиной, нагрузка на бизнес увеличится значительно.

«Иногда налоговая вызывает руководителя компании и говорит: "У вас маленький НДС, а средний НДС по вашей отрасли — такой-то [процент от выручки]". И иногда ты отталкиваешься не от реальных цифр, а от того минимума, который государству от тебя нужен. Власть не просто так увеличивает налог, она хочет увеличить поступления [в бюджет]. Соответственно, налоговики начнут требовать увеличения выплат», — рассказывает она Eurasianet.org.

По мнению заместителя директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимира Сальникова, рост налогов больше всего ударит по высокотехнологичным отраслям, в частности, по машиностроению (особенно, по автопрому) и строительству, сказал он газете «Ведомости».

Коснется даже тех, кто не платит НДС

По словам экспертов и участников рынка, повышение базовой ставки НДС затронет абсолютно всех предпринимателей. Даже тех, кто работает на льготных условиях и не платит данный налог при продаже своих товаров и услуг (при работе по упрощенной системе налогообложения или по единому налогу на вмененный доход), либо платит по пониженной ставке в 10%. Потому что все они уплачивают НДС косвенно — при покупке чего-либо. Все предприниматели, опрошенные Eurasianet.org, заявили, что будут вынуждены повысить цены.

«В связи с повышением НДС мы будем получать товары и услуги от наших партнеров по бо́льшим ценам, и соответственно, это отразится и на наших ценах. Насколько? Пока сказать трудно», — говорит Дмитрий Скурихин.

«Затраты на расходные материалы, которые мы закупаем, вырастут на 10-15%. Поэтому нам придется поднять цены на свои лабораторные услуги на 5-10%», — рассказывает руководитель органа инспекции компании «Уральская комплексная лаборатория промышленного и гражданского строительства» Надежда Багайчук.

«Наш выходной НДС меньше [10%], чем у других, но входной такой же: мы покупаем упаковочные и расходные материалы, запасные части, оборудование для производства, топливо с НДС в 18%. Ожидаем, что цены на нашу продукцию вырастут на 2-5%», — отмечает Тимур Гасиев, гендиректор группы компаний «Белый Фрегат» (переработка мяса, производство птицы и комбикорма).

В компании Additive Solutions, которая занимаемся разработкой и производством 3D-принтеров, планируют повысить цены до 10%: не только из-за роста НДС, но и в связи с удорожанием импортных комплектующих из-за высокого доллара.

«Мы планируем увеличить цены приблизительно на 5%. Ожидаем, что такой или больший рост будет и у других участников рынка», — говорит Антон Недорезов, генеральный директор ООО «Келле» (торгуют строительными материалами).

Как это отразится на экономике

Эксперты по-разному оценивает эффект от повышения НДС. «Это решение снизит покупательский спрос, а он является драйвером экономического роста. Для бизнеса на фоне всех остальных трудностей это не будет самой серьезной проблемой, но приведет к сужению рынка. Для экономики это даст мифическую бюджетную стабильность. На какие-то доли процентного пункта снизит экономический рост в стране», — считает экономист Александр Абрамов.

По мнению экономиста Игоря Николаева, повышение НДС — это ошибочная мера. Вначале она принесет деньги в бюджет, но потом из-за снижения бизнес-активности налогооблагаемая база, наоборот, может уменьшиться. Что касается экономики в целом, то, по его словам, «будет болтание около нуля с перспективой ухода в минус». «В периоды экономической неопределенности надо снижать налоги», — уверен собеседник.

«Во всем мире стараются повышать налоги, когда экономика растет, и понижать — когда падает», — замечает экономист, ведущий научный сотрудник Лаборатории макроэкономических исследований Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Аброскин. Однако, по его мнению, российская экономика и бизнес смогут приспособиться к росту НДС. Плохо будет конечному потребителю.

По мнению некоторых экспертов, были альтернативы повышению НДС, но правительство ими не воспользовалось. «Реструктуризация расходов бюджета, ликвидация госпрограмм, которые не достигают целевых показателей, отказ от геополитических авантюр и т. д.», — перечисляет директор Института социальной политики и социально-экономических программ НИУ ВШЭ Сергей Смирнов.