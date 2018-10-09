Россия: монополии перекладывают на бизнес свои расходы

Рост тарифов на электроэнергию для бизнеса в разы превышает инфляцию. Причины в высокой степени износа энергетической инфраструктуры, искусственно завышенных расходах монополий, которые закладываются в тарифы, и отсутствии государственного регулирования рынка.

Крупные предприятия избавляются от тарифов, строя собственные генерирующие подразделения, а малый и средний бизнес терпит убытки, изыскивает незаконные способы получения электроэнергии и, в некоторых случаях, закрывается.

Монополия без ценового регулирования

С 2011 года электрическая энергия поставляется по свободным ценам — тарифы не только никак не регулируются, но постоянно меняются. В теории, рост тарифов не должен превышать показатели, указанные в ежегодном социально-экономическом прогнозе Минэкономразвития. Согласно этому документу, в 2017 году стоимость энергии на оптовом рынке должна были подорожать максимум на 6,5-7% для предприятий, а услуги электросетевых компаний по передаче энергии — на 3%.

Однако на деле цены выросли значительно выше. В 2017 году рост конечных тарифов для бизнеса составил от 4 до 40%, говорится в исследовании Центра мониторинга и контроля за ценообразованием. Выросли как цены на электроэнергию, так и тарифы на ее передачу. Например, в республике Марий Эл плата за передачу в некоторых случаях выросла на 143%, в Башкортостане — на 30%, в Краснодарском крае — на 20%.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов в своем докладе президенту, кроме того, говорит о необъяснимом разбросе тарифных ставок присоединения к сетям (когда предприятию необходимо подключить к электричеству новое здание). По его данным, в 2017 году разница в тарифах на эти услуги доходила до 324 раз внутри федерального округа и до 1486 раз в целом по России (такой разброс зафиксирован между Камчатским краем и Республикой Бурятия).

Откуда берутся высокие тарифы

На цены оптового рынка влияют несколько факторов. Во-первых, тарифы производителей электроэнергии и сетевых компаний на передачу энергии не регулируются, поэтому ничто не мешает им поднимать цены, говорится в исследовании Центра мониторинга и контроля за ценообразованием.

Во-вторых, все регионы платят ценовую надбавку, которая призвана обеспечить снижение завышенных тарифов на Дальнем Востоке.

В-третьих, размер тарифа напрямую зависит от расходов поставщика энергии. «Рост тарифа на передачу электроэнергии рассматривается как основной источник покрытия всех расходов сетевых компаний, в том числе на реализацию инвестиционных программ и на обслуживание кредитов. Продолжается старение основных фондов отрасли, что приводит к необходимости значительного увеличения объемов инвестирования в ближайшие годы для удержания уже достигнутых показателей качества и надежности», — говорится в исследовании.

Также на это влияют коррупционные факторы, которые усугубляются благодаря большому количеству возможностей для злоупотреблений (для лиц, участвующих в распределении денег), низкой скорости и качества реализации инвестпрограмм, утверждается в документе. «Все это происходит на фоне практически отсутствующего контроля со стороны федерального органа исполнительной власти по регулированию деятельности естественных монополий», — утверждают авторы исследования.

Метод ценообразования, в котором основным источником являются затраты инфраструктурных монополий, приводит к их искусственному завышению. Они завышены в среднем по России на 30%, говорится в докладе Бориса Титова.

По мнению бизнес-омбудсмена Ульяновской области Екатерины Толчиной, монополии повышают тарифы, учитывая только один параметр — их фактические расходы, зачастую экономически необоснованные. «Вопреки международной практике регулирования, инвестиционные затраты монополий закладываются в тарифы без учета эффективности их реализации. Именно поэтому у монополий отсутствует мотивация к повышению их эффективности», — убеждена она.

При этом расходы часто направлены не только на модернизацию оборудования и сетей. Например, в Ивановской области сбытовая компания включала в тариф расходы на аренду помещений и эксплуатацию автомобилей премиум-класса.

Как высокие тарифы влияют на бизнес

Цены на энергоресурсы входят в топ-5 негативных факторов, влияющих на бизнес. Об ухудшении ситуации предприниматели говорят последние три года. В ходе опроса ВЦИОМ в мае 2018 года, 62% малых компаний и индивидуальных предпринимателей заявили о росте коммунальных платежей в 2017 году. В среднем, по заявлениям руководителей предприятий, услуги естественных монополий в 2018 году подорожали для них на 17% (в 2017 году тарифы выросли на 21%, в 2016 году — на 19%).

Рост тарифов приводит к увеличению задолженности конечных потребителей (населения и бизнеса) на розничном рынке и (зачастую, как следствие) сбытовых компаний на оптовом. Долг на оптовом рынке на начало 2017 года составлял 61,3 млрд рублей (рост за год на 16,4%), на розничном — 257,6 млрд рублей (рост 42,8%). По последним данным АНО «Совет рынка», задолженность на оптовом рынке на конец сентября 2018 года составила уже 75,9 млрд рублей.

Как выкручивается бизнес

Крупные компании нашли способ устранить зависимость от постоянно растущих тарифов. Они строят собственные генерирующие мощности. По данным журнала «Эксперт», это позволяет как минимум вдвое снизить стоимость электроэнергии.

Например, принадлежащая ВТБ продуктовая сеть «Магнит» располагает шестью энергоцентрами мощностью 52,1 МВт. По расчетам ООО «Магнитэнерго» (сбытовая компания сети «Магнит»), стоимость 1кВт/ч для собственных нужд составляет 1,5 рубля, в то время как тарифы в регионах присутствия сети превышают 4 рубля.

Только крупные компании могут позволить себе инвестиции в собственную генерацию. А выпадающие доходы распределительных компаний, вызванные уходом крупных потребителей, ложатся на плечи других предприятий, в том числе малого бизнеса.

Небольшие компании снижают издержки на оплату электроэнергии разнообразными способами. Например, предприниматели из Татарстана ведут бизнес в соседних регионах, из-за того, что, как считает министр экономики республики Фарид Абдулганиев, у соседей более низкие тарифы, чем в Татарстане, пишет издание «Реальное время». Так же поступали предприниматели Карелии, где до 2018 года был один из самых высоких тарифов в Северо-Западном федеральном округе.

Другой способ, с помощью которого пытаются экономить некоторые потребители, — получение электроэнергии незаконным путем. В 2017 году в крупнейшей федеральной сетевой компании «Россети» выявлено больше 72 тыс фактов неучтенного потребления электроэнергии (со стороны населения и бизнеса) на сумму более 6 млрд руб­лей. Возбуждено 17 уголовных и 3468 административных дел, пишет журнал «Эксперт».

Некоторые компании просто сворачивают деятельность, как, например, ульяновское ООО «Симбирск импорт». Предприятие работает 22 года, но последние 4 года является убыточным, число работников в последнее время сократилось с 300 до 22 человек. Одной из главных причин этого, по мнению директора предприятия Виктора Куприянова, стало безудержное повышение тарифов на энергоносители. По его расчетам, за последние 3 года тариф на электроэнергию «Ульяновскэнерго» вырос на 35%.

Власти ничего не делают

Предпринимательское сообщество предлагает свои решения: заморозить тарифы до 2020 года и к этому времени перейти к новой модели ценообразования — без включения инвестиционных затрат инфраструктурных монополий в тарифы.

Некоторые депутаты в ответ на жалобы предпринимателей говорят, что перспектив для снижения роста тарифов нет, и предлагают бизнесу снижать издержки самостоятельно. К примеру, депутат законодательного собрания Ленобласти Михаил Коломыцев посоветовал установить почасовой счетчик и работать ночью (ночной тариф дешевле дневного), говорится на сайте областного Заксобрания.

Чиновники признают проблему, но конкретных мер для сдерживания тарифов не предпринимают. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, по сообщению ТАСС, заявил в сентябре 2018 года, что правительство готово обсуждать переход на долгосрочное тарифное регулирование на электроэнергию сроком на 5-10 лет и что это положительно скажется на бизнесе. Однако больше к этой теме на высоком уровне не возвращались.

В то же время на государственном уровне активно обсуждается дополнительное увеличение тарифов в 2019 году для компенсации ресурсоснабжающим компаниям повышения НДС. Согласно данным Минэнерго, которые приводит РИА «Новости», с января тарифы могут вырасти на 1,7%, с июля 2019 года — еще на 4%.