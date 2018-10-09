Грузия: запрет на продажу полиэтиленовых пакетов стал концом целой эпохи

Грузия отпустила то, за что держалась десятилетиями – полиэтиленовые пакеты, став первой страной постсоветского пространства, законодательно утвердившей подобный запрет.

Дело не только в том, что кавказская республика присоединилась к мировым усилиям по борьбе с загрязнением пластиком. Данная инициатива стала настоящим концом эпохи.

Историю постсоветского мира можно рассказать по полиэтиленовым пакетам. Впервые они начали появляться в семидесятые, когда самыми модными из них начали торговать фарцовщики. На пакетах изображались красивые женщины в романтичном освещении, симпатичные парни, затягивающиеся сигаретами Marlboro, цветы, попугаи, и даже пережившая сам СССР примадонна Алла Пугачева.

В СССР полиэтиленовый пакет часто выступал в роли модного аксессуара, считался признаком современности, и даже роскоши.

Потом наступили темные для Грузии времена – девяностые.

Разоренная войнами Грузия переживала глубокий экономический кризис. В этот период появились однотипные мешки для белья, которые в основном использовали торговки для перевозки товаров из Турции. Эти большие сумки делались из волокна, состоявшего из переплетенных пластиковых нитей, и застегивались на молнию. В Нью-Йорке их называют сумками из Чайнатауна, в то время как в остальном мире они известны просто как сине-бело-красные сумки. В Грузии их называют «Лило», по названия огромного вещевого рынка в Тбилиси.

Многие грузины содрогаются при их виде, вспоминая пришедший рука об руку с этими сумками социально-экономический упадок, который они стараются забыть. Но грузинский дизайнер Демна Гвасалия недавно воскресил их как модный аксессуар в стиле рабочего класса.

Не менее распространенными были небольшие черные одноразовые полиэтиленовые пакеты, в которые запаковывали продукты в магазинах. Со временем их заменили тонкие синие, розовые или бесцветные пакеты. С ростом экономики сетевые магазины начали выдавать свои собственные пакеты с логотипами сети. В последние годы в полиэтиленовых пакетах продавалось все: от продуктов и выпечки до электроники. Лишь немногие торговые сети перешли на использование пакетов из биоразлагаемого пластика – единственного его типа, избежавшего запрета.

Распространенность этих пакетов и низкая информированность граждан об их вреде для окружающей среды не прошли даром. В сельской местности деревья, растущие у автомобильных трасс, часто увешаны обрывками разноцветного целлофана. В городах легкие пакеты летают по улицам в ветреные дни. Купание на грузинском побережье Черного моря часто сопряжено с попытками продраться через флотилии пластиковых пакетов и бутылок, а также других синтетических изделий, название которых лучше оставить за кадром.

По подсчетам грузинского Министерства экологии, средний житель страны выбрасывает до 525 одноразовых полиэтиленовых пакетов в год. В более прогрессивных в вопросах экологии странах, например в Ирландии, этот показатель равен 14.

Первая стадия закона, вступившая в силу 1 октября, запрещает использование одноразовых пакетов толщиной 15 микрон (0,015мм), составляющих до 40% грузинского рынка полиэтиленовых пакетов. С 1 апреля импорт, экспорт и продажа любых видов полиэтиленовых пакетов, кроме биоразлагаемых, будет запрещена. Нарушение запрета будет караться штрафом в 500 лари ($190).

Как минимум частично запрет вытекает из обязательств, взятых на себя Грузией после подписания соглашения об ассоциации и свободной торговле с ЕС. Согласно требованиям договора, Европа и Грузия отменяют друг для друга торговые пошлины, но Грузия должна также принять регулирующее законодательство европейского образца. В частности, ЕС планирует существенно уменьшить использование пластиковых пакетов к следующему году.

Экологи похвалили введение запрета, но у производителей и покупателей появились жалобы. «Клянусь, единственная цель этого правительства – сделать жизнь людей еще невыносимее», – заворчала пожилая женщина в тбилисском продуктовом магазине после того, как продавец отказался выдать пластиковый пакет для ее продуктов.

«Нам, как и другим производителям целлофана, неизбежно придется заплатить за это цену, – сказал в интервью газете «Батумелеби» производитель пластиковых пакетов Малхаз Немсадзе. – Придется вкладываться в покупку нового оборудования, способного производить биоразлагаемые пакеты. Это повысит их цену и снизит продажи».