Вызывает Туркменистан: Есть там кто-нибудь? Никого?

На прошлой неделе президент Гурбангулы Бердымухамедов завершил свой визит в Нью-Йорк призывом к американским компаниям инвестировать в амбициозный, но сопряженный с различными трудностями проект ТАПИ – газопровод Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия. Туркменистан настойчиво рекламирует этот проект как эпохальное начинание, которое позволит сохранить активный экономический рост в потребляющих много топлива странах, таких как Индия и Пакистан.

Между тем потенциальные инвесторы не спешат вкладывать деньги в ТАПИ. В мае Мухамметмырат Аманов, исполнительный директор проекта, который осуществляется по инициативе правительства, прогнозировал, что финансирование на $8 млрд будет обеспечено к концу третьего квартала этого года. По словам Аманова, консорциум TAPI Pipeline вел переговоры с европейскими экспортно-кредитными агентствами и компаниями кредитного страхования ECIO, SACE и Hermes. Но эти усилия, похоже, не принесли желаемого результата.

Активисты постарались испортить пребывание Бердымухамедова в Нью-Йорке и 1 октября провели акцию протеста около штаб-квартиры ООН, но этого оказалось недостаточно, чтобы подорвать моральный дух туркменского лидера. Спустя пару дней Бердымухамедов вернулся домой и снова начал выкидывать свои обычные фокусы. Первым делом он надел военную форму и отправился на иранскую границу в горах Копетдаг, чтобы удостовериться, что пограничники должным образом выполняют свою работу. Основанное правозащитниками и вынужденное работать за пределами страны издание «Хроника Туркменистана» опубликовало фотографии, на которых президент осторожно осматривает кусок дерева, управляет военным внедорожником и читает лекции военному составу.

Границы – весьма актуальная тема на сегодня. 3 октября Радио «Озоди», таджикская служба Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода», сообщило, что Туркменистан наконец-то разрешил таджикским грузовым фурам, которые около месяца держали на границе, возобновить транзит по территории страны. Ашгабат по большей части хранил молчание по этому поводу, но ходили слухи, что блокада могла быть спровоцирована соседним Ираном. Иран и Таджикистан вовлечены в приобретающий все более острый характер конфликт.

Туркменский маршрут представляется особенно важным для поставки товаров наиболее крупному таджикскому промышленному концерну – алюминиевой компании TALCO. Как сообщило 5 октября азербайджанское новостное издание «Тренд», из-за туркменского эмбарго TALCO вынуждена была проложить альтернативный путь поставки сырья через Азербайджан, Россию, Казахстан и Узбекистан. Как отметило работающее в Душанбе издание «Азия-Плюс», это решение привело к тому, что для доставки товаров в Таджикистан потребовалось преодолевать лишние тысячи километров и тратить еще более пяти дней.

На этом фоне тем более странно выглядел тот факт, что 5 октября Бердымухамедов председательствовал на заседании правительства, посвященном обсуждению итогов недавней конференции по вопросам «развития мирового рынка транспортно-логистических услуг», прошедшей в каспийской курортной зоне «Аваза». Президент намерен провести серию конференций по продвижению Туркменистана как логистического узла, но никакие шумные сборища в мире не могут скрыть очевидных проблем, которые возникают, когда имеешь дело с таким капризным и непостоянным руководством, как в Ашгабате.

Туркменистану всегда нравилось организовывать международные мероприятия, и на этой неделе страна стала местом проведения Генеральной ассамблеи Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза (ABU). Начиная с 2015 года Туркменистан входит в число членов ABU со штаб-квартирой в Малайзии, который представляет собой аналог Европейского вещательного союза. Европейская версия этой организации известна преимущественно благодаря песенному конкурсу «Евровидение». ABU тоже любит песни, поэтому 2 октября в Ашгабате состоялся 7-й фестиваль телевизионной песни ABU TV Song Festival, проходивший в несоревновательном формате.

Несколько абсурдно, что Азиатско-Тихоокеанский вещательный союз отметил свое присутствие в Туркменистане, наградив Бердымухамедова почетной грамотой за «неоценимый вклад в развитие СМИ в регионе». Трудно себе представить, что это мог быть за вклад — туркменское телевидение до такой степени смертельно скучное, что даже Бердымухамедов время от времени жалуется на него. Судя по достаточно беглому интернет-исследованию, Туркменистан настолько неспособен передавать информацию вовне, что даже фестиваль песни ABU TV Song прошел практически не замеченным за пределами страны. Впрочем, иранское информагентство Tasnim сообщило, что Ашгабат и Тегеран договорились об углублении «двустороннего сотрудничества в области СМИ» и даже о совместном производстве телесериалов, вот так-то.

«Неоценимый вклад»

Что касается других связанных с телекоммуникациями новостей, то 8 октября правительство объявило, что приступает к реализации программы, цель которой – охватить телефонной мобильной связью всю территорию страны. Это будет сделано путем установки 600 радиотрансляционных станций, которые планируется приобрести на кредитные средства, выданные Исламским банком развития, финансируемым Саудовской Аравией. В прошлом году Туркменистан умудрился значительно ухудшить интернет- и телефонную связь для своих граждан, выпроводив из страны российскую компанию МТС, одного из нескольких крупных иностранных инвесторов, отважившихся работать на туркменском рынке. Теперь правительство обещает, что даже связь 5G не за горами – утверждение из серии «не поверю, пока не увижу».

Вдали от блеска гала-концерта ABU обычные туркмены по-прежнему вынуждены сражаться с привычными трудностями, чтобы выжить. Радио «Азатлык», туркменская служба Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода», сообщило о давке в огромной очереди в одном из банков Ашгабата. Кроме того, эта же радиостанция получила в свое распоряжение видео другой большой очереди, на этот раз в продуктовом магазине в Дашогузской области. 1 октября издание «Альтернативные новости Туркменистана» опубликовало репортаж о нехватке муки, также в Дашогузской области.

Как это происходит почти каждую неделю, то и дело летят головы. На заседании кабинета министров, состоявшемся 5 октября, пришла очередь Сердара Гурбандурдыева, который покидает пост вице-председателя Внешэкономбанка. Государственное информагентство ТДХ отметило, что Гурбандурдыев был также освобожден от должности представителя Туркменистана в Азиатском банке развития, менее чем через восемь месяцев после его назначения на этот пост.

Тем временем, освещая новости, связанные с многостронними организациями, ТДХ сослалось на заявление последней миссии Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Натальей Тамириса, помощником директора Департамента исследования МВФ, в котором говорится, что экономический рост в Туркменистане «в целом сохраняет стабильность». Информагентство также отметило, что МВФ приветствовало недавнее решение Бердымухамедова об отмене бесплатного предоставления населению воды, газа, электричества и соли. Однако, если обратиться к оригинальному тексту заявления, то мы обнаружим несколько менее восторженный отзыв, даже по крайне сдержанным стандартам МВФ, в котором содержатся призыв пересмотреть политику и предупреждение о том, что «риски имеют негативную направленность».