Кыргызстан: Понимает ли президент шутки?

У президента Кыргызстана есть чувство юмора. Пока что.

Когда пресс-служба президентской администрации опубликовала в Фейсбуке подборку фотографий, на которых Сооронбай Жээнбеков бродит в одиночестве по государственному летнему курорту на озере Иссык-Куль, графический дизайнер из Бишкека Никита Тарасенко почувствовал, что перед ним отличный материал для мема.

Тарасенко взял фотографии гуляющего подчеркнуто без сопровождения Жээнбекова в строгом костюме и добавил к ним «текстовые пузыри», как в комиксе.

«Сейчас точно лето? Где все?» — спрашивает Жээнбеков на последней фотографии, потерянно глядя на озеро.

Незлая ирония этой шутки должна была подчеркнуть искусственность пропагандисткой акции и, возможно, привлечь внимание к характерной для Жээнбекова необщительности. Однако Тарасенко совершенно не предполагал, что его публикация в Фейсбуке породит широкую дискуссию о межэтнических отношениях и границах свободы слова, да еще и привлечет к нему самому внимание Генпрокуратуры.

Возмущение шутками Тарасенко отчасти возникло среди простых людей. В одной из версий мема с президентом, глядящим на озеро, Тарасенко представил Жээнбекова безуспешно пытающимся отрепетировать распространенное русское выражение — «дорогие соотечественники», — в произнесении которого он ошибся в своей прошлогодней инаугурационной речи.

Хотя та обыденная речевая ошибка, на которой был основан этот мем, вызвала немало веселья среди русскоязычной аудитории, подобные языковые насмешки часто раздражают тех, для кого основным языком является кыргызский. Щекотливость вопроса была хорошо видна в появившихся в социальных сетях нападках на Тарасенко, авторы которых упоминали его этническую принадлежность и выражали сомнения по поводу его верности своему государству.

29 сентября, почти через два месяца после того, как Тарасенко опубликовал в Фейсбуке свою запись, его вызвали на допрос в Генпрокуратуру. Это вызвало новую волну возмущения — на этот раз со стороны СМИ, негодовавших по поводу чрезмерной, по их мнению, реакции на легкую сатиру.

В знак протеста против вызова Тарасенко в прокуратуру одно из сетевых изданий, Kloop.kg, объявило среди своих читателей конкурс их собственных мемов с участием Жээнбекова.

«Мы, народ Кыргызстана, […] предотвратим появление в нашей стране культа личности. Мы не дадим фигуре президента стать священной и неприкасаемой», — говорилось в объявлении о конкурсе.

Тарасенко был ошеломлен этой историей. В кратком телефонном интервью он сказал Eurasianet.org, что не считает свои мемы оскорбительными и просто хотел повеселить людей.

Но затем, когда бишкекская интеллигенция уже начала было сокрушенно поговаривать о первом ударе по свободе слова в правление Жээнбекова, который пришел к власти в ноябре прошлого года, случилось нечто странное. Пресс-служба президента отмежевалась от действий прокуратуры, назвав их «неприятным сюрпризом». Мем не только не оскорбил Жээнбекова, но даже понравился ему, заявили в его администрации 1 октября.

«У президента Жээнбекова все в порядке с чувством юмора», — говорилось в заявлении. На следующий день прокуратура прекратила расследование, которое, как в ней утверждают, было начато по жалобе представителей общественности.

Остается неясным, насколько искренним было это опровержение.

Известная своими резкими материалами журналистка Махинур Ниязова, корреспондент общественно-политической газеты ResPublica, сказала Eurasianet.org, что, по ее мнению, если бы не возникло такого общественного возмущения, Тарасенко могли бы быть предъявлены обвинения. Кроме того, возможно, и сам вызов в прокуратуру был актом устрашения, призванным отбить у других желание публично критиковать власти, сказала она.

Если последнее утверждение верно, это может означать, что администрация Жээнбекова, возможно, продолжит политику его предшественника, президента Алмазбека Атамбаева. Жээнбеков очень старается казаться непохожим на своего бывшего союзника, а ныне противника, но от некоторых привычек, возможно, не так легко избавиться.

В 2017 году, когда Атамбаев еще был у власти, Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ), наследник КГБ, составил список из 45 человек, которым вменялись в вину «негативные публикации в отношении главы государства». Эти материалы были по большей части размещены в социальных сетях. В результате было вынесено одиннадцать официальных предупреждений.

Проправительственный законодатель, бывший инициатором развернутой ГКНБ кампании, приравнял нападки на президента к оскорблению национального гимна и герба. Оскорбление этих государственных символов запрещено конституцией страны. Об оскорблении президента в основном законе ничего не сказано.

Кыргызстан по-прежнему выглядит неплохо на фоне соседей с более жесткими авторитарными режимами — например, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Власти этих стран вряд ли потерпели бы существование проектов, подобных «Сказкам Небесной Бешбармакии», блогу политической сатиры, который уже много лет выпускает крупнейшее новостное агентство страны АКИpress.

Этот блог, основанный ближе к концу пребывания у власти президента Аскара Акаева, свергнутого в 2005 году, рассказывает о возникающих в действительности политических конфликтах в форме сказок, действие которых происходит в вымышленной стране, шутливо названной в честь бешбармака, традиционного блюда из мяса и лапши.

В последних сказках участвует персонаж по имени Форумбек Автомашев, явно изображающий Атамбаева: фамилия этого персонажа намекает на название предприятия бывшего руководителя страны. Жээнбеков выступает под именем Чыкэшикова, которое напоминает об инциденте, в котором он публично распек одного из своих подчиненных, употребив разговорное киргизское выражение, приблизительно означающее «пошел вон».

И все же этим материалам далеко до тех жестких насмешек, которых можно ожидать, например, от американских телепрограмм вроде Saturday Night Live или британского сатирического журнала Private Eye.

«Мы никогда не хотели никого оскорблять», — сказал Eurasianet.org представитель АКИpress, пожелавший остаться неназванным. Более того, «многие политики мечтают, чтобы о них упомянули в «Бешбармакии»» в связи с широкой популярностью этого блога.

Тем не менее, комментарии читателей блога стали в последнее время более агрессивными, отметил представитель агентства. Издание связывает эту тенденцию с усилением в стране троллинга.

Показательно, что «Сказки Бешбармакии» не обновлялись с мая 2016 до самого конца 2017 года. В числе широко обсуждавшихся крупных событий, произошедших за время этого перерыва, были напряженные президентские выборы, приведшие к власти Жээнбекова, и неприглядная дипломатическая ссора между Атамбаевым и его казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым.

Однако источник в агентстве АКИpress назвал причиной отсутствия сказок в этот период «творческий кризис» и нехватку авторов, а не стремительное ухудшение положения со свободой слова.

Можно предположить, что тлеющий закулисный конфликт между Жээнбековым и Атамбаевым может даже способствовать сдерживанию давления на критиков со стороны нового руководства.

Эту мысль подтверждает тот факт, что Жээнбеков еще не решил, что делать со своим главным критиком, Атамбаевым, который, хотя и проиграл в политическом соревновании, все еще сохраняет влияние на некоторые СМИ.

Настоящие испытания отношения Жээнбекова к критике еще впереди, говорит Ниязова. Следует обратить особое внимание на традиционную пресс-конференцию президента, проходящую в конце года. Это мероприятие было любимым развлечением Атамбаева, который иногда использовал его для поношения активистов и своих политических противников, а также давал грубые и язвительные ответы на неудобные вопросы журналистов.

«Пока что мы видим, что [Жээнбеков] — человек менее публичный и не получает от нападок на людей такого же удовольствия, как предыдущий глава государства», — сказала Ниязова.

Пресс-конференция, если она действительно состоится, станет настоящей проверкой Жээнбекова на устойчивость к «неудобным вопросам, в том числе и некоторым из тех, которые собираюсь задать ему я», сказала она.